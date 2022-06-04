Що робити при різних травмах очей під час війни. Пояснює МОЗ

Під час бойових дій в Україні значно зросла кількість травм очей.
Більшість із них виникають внаслідок вибухів, коли уламки різних видів зброї можуть потрапити до ока, розповідають в Міністерстві охорони здоров’я.
Також ушкодження можуть спричинити удари вибухової хвилі, через них може виникнути травма задньої частини ока.
"Поверхня ока становить близько 0,3% від загальної поверхні нашого тіла. Проте на неї припадає понад 13% усіх ушкоджень під час бойових дій", – кажуть у відомстві.
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Як надати домедичну допомогу собі або іншому
Осколкові поранення очей
👁Не тріть око і не торкайтеся його, а також не намагайтеся самостійно видалити сторонні предмети.
👁Намагайтеся не промивати око, але у разі необхідності робіть це тільки чистою водою.
👁Не використовуйте мазі.
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Прокол чи поріз ока
👁Зробіть та накладіть на око захисний щиток. Можна використати дно паперового стаканчика.
👁Зафіксуйте щиток, не притискаючи його до ока.
👁Не приймайте аспірин, ібупрофен, або інші нестероїдні препарати, тому що вони розріджують кров і можуть посилити кровотечу.
Потрапляння хімічних речовин
👁Негайно промийте око великою кількістю чистої води. За можливістю робіть це в рукавичках, щоб не забруднити неураджене око.
При будь-якому з вищеназваних поранень при першій можливості зверніться за медичною допомогою.