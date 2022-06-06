"Передай своїм, що швидкі ми будемо розстрілювати". Як працювала екстренка в Маріуполі

Ольга Гетьманець спеціально для УП. Життя
31006
6 червня 2022

У виступі з нагоди вручення нагороди The Atlantic Council "За видатне лідерство", лауреатом якої став український народ, президент Володимир Зеленський назвав прізвище фельдшера із Маріуполя – Сергія Чорнобривця. Тоді він сказав, що такі люди, як Сергій, не шкодують себе заради інших. 

Чергування Сергія на "швидкій" розпочалось 24 лютого і тривало безперервно 22 дні. Завершилось воно лише після слів окупантів: "Передай своїм, що швидкі ми будемо розстрілювати". 

"Українська правда. Життя" розповідає історію фельдшера. 

Реклама:

Далі – його пряма мова.

***

Війна для мене почалось неочікувано, спершу навіть не повірив. Та коли я вже побачив вранці черги в магазинах, банкоматах, то вирішив набрати керівництво підстанції "швидкої". Сказав, що я прийду допомогати, без оплати, без нічого. Так я лишився на 22 доби там. 

Вже на другу добу повномасштабної війни у нас був перший поранений. Чесно скажу, це було заворожуюче. У нас грав адреналін – отримати перший такий виклик. Це був чоловік, 45-ти років. У нього була травма руки і голови, не тяжкий пацієнт. Ми з ним навіть поговорили. Він розповів, що просто був вдома, дивився телевізор, і тут прилетів снаряд. 

Те, що це не на декілька днів, стало зрозуміло по людях. Спершу ще були новини, доступ до інтернету, але по картах вже було ясно – буде оточення. Та настрою чи бажання їхати з міста не було. Я для себе вирішив, що буду тут, що я на своєму місці. Грубо кажучи, що це моє призначення – лишатись в Маріуполі стільки, скільки я зможу. 

 Фельдшер із Маріуполя Сергій Чорнобривець

"Реанімував хлопця, хоча розумів, що з такими травмами не живуть"

Ми отримували багато викликів, але є історії, які постійно крутяться в голові. 

Реклама:

В один день ми тільки-но привезли пораненого в лікарню, і я пішов курити на вулицю. У цей момент заїжає цивільна автівка. Звідти вибігає чоловік і кричить, що в машині поранені. Відкриває багажник, і я бачу двох пацанів. Їм було по 16 років. Один був у свідомості, у нього були множинні поранення ніг, грудної клітини. 

А в другого були травматичні ампутації обох ніг. Він вже був непритомний. Першого швидко забрали і повезли у приймальне. Другого ми поклали на ноші, і я одразу почав реанімацію.

Поки ми заїжджали у "прийомку", я його реанімував і паралельно кричав, щоб підійшли на допомогу ще медики, бо я був один. Прийшов один лікар, подивився і сказав, що можна не старатись. У нього ж на кінцівках не було ні джгутів, нічого. Але я його все одно продовжував реанімувати, хоча в голові розумів, що з такими травмами не живуть. Не міг фізично зупинитись це робити і не міг зрозуміти, чому. 

Навіть після того, як ще одна моя колега підійшла і сказала, що це кінець, я далі його "качав".  Мене тоді просто відтягнули від хлопця. Після цього я вийшов, покурив, і ми поїхали знову поїхали на виклики. Рятувати. 

Ще один випадок був, але запам’ятався він через обстріл. 

Було десь 15-16 березня, бойові дій вже велись у місті. Ми саме отримали виклик до чоловіка, у якого була травма голови. Їхати треба було недалеко від підстанції. І чесно, вже мало хто з нас хотів їхати, було страшно. Але вирішив їхати, одягли каску, бронежилет та поїхали. 

Ми їдемо, я дивлюсь на право і бачу будинок, пару секунд і його вже немає. Ми змогли тоді виїхати з цього обстрілу. Зупинились, щоб прийти в себе. Водій тоді сказав мені вирішувати, чи ми будемо їхати далі. Поїхали, і  вдалось забрати того чоловіка, довезли до лікарні. 

 Хлопець з травматичними ампутаціями обох ніг. Фото: Малолєтка/AP 

"Я можу вас розстріляти – і мені за це нічого не буде"

16 березня ми виїхали з підстанції проїхали метрів 200 і я вже бачу – стоять ці "зелені чоловічки". Тоді думав, що все, кінець, приїхали. Вони направили на нас зброю.

Ми зупинились, підняли руки. Почали ставити питання, документи показувати. Але вони не розуміли, що в нас написано в паспортах. Їм то наскільки було складно, що я перекладав, що в мене у паспорті написано. І не зрозуміло їм, що в мене на спині було писало.

Кажу: "По вашему – это скорая помощь". Ми сказали, що ми їдемо на виклик, нас пропустили і попередили, що далі теж будуть блокпости. 

Ми поїхали повільно. І тут на перехресті, з кущів вилетіли чергові мавпи, які кричали, що зараз всіх нас вб’ють. Вони вистрілили у повітря, почали кричати "Всім на землю". Я тоді  думав – невже все так і закінчиться?

Вони почали запитувати, чи ми військові. Вкотре довелось пояснювати, що ми – швидка допомога. Обшук довго проводили, все перевіряли, не відпускали нас. 

Тоді один військовий підійшов і сказав мені: "Я можу вас зараз розстріляти – і мені за це нічого не буде". Я не мав що йому відповісти.

Читай також:

Виходив з міста по трупах. Історія маріупольця, який залишився без ока та втратив рідних
"На спині у малого був вирваний шматок м’яса": історія родини хлопчика з Маріуполя, який вів щоденник під обстрілами
Хотіли розгорнути польову кухню на дровах: працівник ЧАЕС про поведінку росіян та пережитий полон на станції

Тоді вони нам сказали, що далі ми не їдемо. "Передайте всім вашим, що швидкі ми будемо розстрілювати" – сказали росіяни. Тоді ми і вирішили всі їхати з Маріуполя, бо сенсу вже лишатись не було. 

Вже через кілька годин російські військові прийшли до нас на підстанцію. Почали перевіряти всі кімнати, шукати наших військових.

Ми їм то говорили, що в нас нікого немає, але вони все одно всюди перевіряли. Тоді на вулиці підійшов до мене один з військових, запитував, чого в нас так холодно. Я сказав, що це все тому, що вони до нас прийшли, і відійшов від нього. Більше в діалог я з ними не вступав. 

У той день позаду нашої підстанції вони пригнали два своїх танки і стріляли з них по будинках. Там вони і лишались вже безпосередньо біля нас, нікуди не йшли. 

"На свій день народження я отримав подарунок – вдалось виїхати з міста"

Ми виїжджали з міста на мій день народження. Тоді Саша сказав, що це мені подарунок – друге життя. Їхали ми дуже довго. Через всі блокпости, одягнені у робочій формі. У багатьох нічого вже не було, будинки були зруйновані, мій обікрали, речей не було. 

На кожному блокпості до нас була пильна увага, постійно допитували. На одному з них нас вирішили по медичних питаннях поганяти. Почав військовий запитувати, як зупинити кровотечу на шиї. Стояли ми довго, всіх пропускали, а нас – ні. 

 "Тоді один військовий підійшов і сказав мені: "Я можу вас зараз розстріляти – і мені за це нічого не буде". Я не мав що йому відповісти"

"Не думав, що буде багато зрадників" 

Я не думав, що буде так багато зрадників. Щодо цивільних у мене немає таких емоцій, але коли це лікарі, які з нами працювали поруч весь цей час...

Всі вони знають, що було, на чиїй стороні правда, але переходять на сторону Росії, а потім триколори виставляють у соцмережах. Для мене це була така зрада. Я дуже розчарувався в колегах, яких я знав і з якими спілкувався до війни. Ви ж були там, ви бачили це все на власні очі, що відбувалось у місті і ви зараз виступаєте за Росію? 

Після Маріуполя Сергій півтора місяця працював на "екстренці" в Запоріжжі. Інтерв’ю ми записували у його останній робочий день. Говорить, що дуже складно працювати у відносно "мирному" місті" після того, що бачив у Маріуполі.

"Зникає почуття важливості своєї роботи", – підсумував Сергій. Зараз він в Києві, подальшу роботу також пов’язує із медициною. 


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 2065
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2934
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20733
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій