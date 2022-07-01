"Прощаємось з совком": в Україні створять нову структуру медичних закладів

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №6306, який передбачає початок інфраструктурної частини медичної реформи.

Як розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, в Україні збудують систему охорони здоров'я європейського зразка.

"Ми нівелюємо застарілий поділ лікарень на міські, районні та обласні, які часто мали задублювані функції" – каже Ляшко.

Він розповів, що в Україні створять госпітальні округи, які будуватимуться за кластерним принципом.

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Госпітальний округ – це територія, в межах якої має бути забезпечено доступ до якісної і повноцінної медичної допомоги, яка має надаватись постійно.

Також новий підхід передбачатиме створення декількох рівнів лікарень:

надкластерний – лікарні, в яких є ресурси та технології для надання медичної допомоги у найбільш складних або рідкісних випадках захворювань;

кластерний – багатопрофільні лікарні в межах госпітального округу, які мають забезпечити потребу населення в лікуванні найбільш поширених захворювання;

загальний – багатопрофільні лікарні, які обслуговують населення територіальної громади або декількох громад. Вони забезпечують базові напрями лікування та у разі потреби спрямовують хворих до кластерних та надкластерних лікарень.

"Також законопроєкт закріплює порядок встановлення мінімального рівня оплати праці медичних працівників, що гарантуватиме зростання рівня зарплати та збереження кадрів в системі охороні здоров'я в післявоєнний період", – заявив Ляшко.

За словами Ляшка, закон починаючи з 2023 року дозволить запустити реімбурсацію ліків, тобто зробити їх більш доступними для пацієнтів через спрощення отримання рецептів.