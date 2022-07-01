"Прощаємось з совком": в Україні створять нову структуру медичних закладів

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
25566
1 липня 2022

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №6306, який передбачає початок інфраструктурної частини медичної реформи.

Як розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, в Україні збудують систему охорони здоров'я європейського зразка.

"Ми нівелюємо застарілий поділ лікарень на міські, районні та обласні, які часто мали задублювані функції" – каже Ляшко.

Він розповів, що в Україні створять госпітальні округи, які будуватимуться за кластерним принципом.

 Фото: pressmaster/Depositphotos

Читайте також: В Україні створять національну програму психічного здоров'я

Госпітальний округ – це територія, в межах якої має бути  забезпечено доступ до якісної і повноцінної медичної допомоги, яка має надаватись постійно.

Також новий підхід передбачатиме створення декількох рівнів лікарень:

  • надкластерний – лікарні, в яких є ресурси та технології для надання медичної допомоги у найбільш складних або рідкісних випадках захворювань;
  • кластерний – багатопрофільні лікарні в межах госпітального округу, які мають забезпечити потребу населення в лікуванні найбільш поширених захворювання;
  • загальний – багатопрофільні лікарні, які обслуговують населення територіальної громади або декількох громад. Вони забезпечують базові напрями лікування та у разі потреби спрямовують хворих до кластерних та надкластерних лікарень.

"Також законопроєкт закріплює порядок встановлення мінімального рівня оплати праці медичних працівників, що гарантуватиме зростання рівня зарплати та збереження кадрів в системі охороні здоров'я в післявоєнний період", – заявив Ляшко.

За словами Ляшка, закон починаючи з 2023 року дозволить запустити реімбурсацію ліків, тобто зробити їх більш доступними для пацієнтів через спрощення отримання рецептів.

Читайте також: Ми платимо велику ціну. Віктор Ляшко про наслідки війни для медичної системи й українців та ефективність роботи ВООЗ




 17104
Суспільство

Дівчинка читала книжку, жінка поралася на городі: історії людей, які загинули в одну добу обстрілів на Харківщині

Ганна Черненко
 18278
Суспільство

Як пережила окупацію сестра Левка Лук’яненка, борця за незалежність України

Наталія Найдюк
 5190
Профі У Профтех

Профтех — на передовій. Як у Рівному квасили капусту та готували борщі для воїнів

СПЕЦПРОЄКТ

Головне на сайті


Суспільство

Дівчинка читала книжку, жінка поралася на городі: історії людей, які загинули в одну добу обстрілів на Харківщині

Ганна Черненко
Хотіла стати окупаційним міністром освіти: директорку столичної школи судитимуть за держзраду
"Мир – найвища цінність": Укрпошта оголосила конкурс на нову марку
У НАЗК назвали корупційні ризики вступної кампанії-2022
"Місце на звалищі": пам'ятник Катерині ІІ в Одесі пропонують знести
Як дізнатися про зниклих безвісти під час війни? Алгоритм дій для родичів
Суспільство

Як пережила окупацію сестра Левка Лук’яненка, борця за незалежність України

Наталія Найдюк
Профі У Профтех

Профтех — на передовій. Як у Рівному квасили капусту та готували борщі для воїнів

СПЕЦПРОЄКТ