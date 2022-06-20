В Україні створять національну програму психічного здоров'я

Для постраждалих від війни з РФ українців створять Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

У Міністерстві охорони здоров’я кажуть, що окрім постійних фізичних загроз українці гостро переживають стрес, тому потребують психологічної допомоги.

"Війна з усіма її проявами – це надпотужний стрес, який може мати вплив на психіку людей і через кілька років після того, як бойові дії завершаться.

Щоб потім не було занадто пізно, вже зараз потрібно турбуватися про психічне здоров’я населення", – йдеться в повідомленні.

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Програма психологічної підтримки передбачатиме:

Створення моделі надання допомоги із залученням експертів ВООЗ.

Побудову системи навчання психологів, психотерапевтів, лікарів-психологів, які працюють у системі більшості міністерств.

Навчання психологів, освітян, лікарів методикам психологічної підтримки.

Навчання сімейних лікарів, психологів, соціальних працівників, освітян швидких методик психологічної підтримки.

Створення реєстру фахівців і методик.

Ініціювала створення програми перша леді Олена Зеленська, Для її впровадження у МОЗ розпочав роботу Проєктний офіс, який очолив міністр Віктор Ляшко.

За підрахунками МОЗ близько 60% українців потребують психологічної допомоги.

Психологічні наслідки війни у вигляді посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) позначатимуться на громадянах України як мінімум впродовж наступних 7-10 років.

"Ми навіть не уявляємо, яка кількість громадян зазнала гендерного насильства.

За три місяці війни українці, на жаль, пережили те, що здавалося неможливим у цивілізованому світі", – зазначила перша леді під час засідання робочої.