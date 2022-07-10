Чи потрібно робити щеплення від сказу, якщо вас вкусила домашня тварина? Пояснює МОЗ

Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людей, яке вражає центральну нервову систему і призводить до смерті, якщо не звернутись по допомогу.

Якщо тварина хвора на сказ, людина може інфікуватися через укус, подряпину, потрапляння слини на слизові оболонки.

Щоб врятуватися від цієї хвороби необхідно екстрено щепитись і ввести імуноглобулін, пояснюють у Міністерстві охорони здоров‘я.

Та чи треба вакцинуватися, якщо вас вкусила домашня тварина? Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій розповів, що робити у таких випадках.

✅ Якщо тварина виглядає здоровою, у неї є щеплення від сказу, а у вас – можливість спостерігати за нею 10 днів, щеплення можна НЕ робити.

❗️ Але якщо тварина виглядає хворобливою чи у вас є сумніви, якнайшвидше зверніться до медиків, щоб отримати щеплення та імуноглобулін.

"Ліків проти сказу не існує, у хвороби 100% летальність. Єдиний шанс врятуватись після укусу інфікованої тварини – екстрено вакцинуватись та ввести імуноглобулін проти сказу!" – наголошують у МОЗ.

✅ Якщо ви розпочали вакцинацію, а тварина, за якою ви спостерігаєте, пережила 10 днів після укусу, ви можете припинити вакцинацію.

Нагадаємо, якщо людина інфікувалася, їй показана термінова госпіталізація та щеплення спеціальною антирабічною вакциною проти сказу.

Таких щеплень має бути п’ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні, пояснюють у Центрі громадського здоров'я.