У Києві зафіксували випадок сказу у безпритульного кота

У одному із районів столиці зафіксували випадок сказу у місцевого безпритульного кота.
Хвору тварину виявили в Печерському районі співробітники Держпродспоживслужби, повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Сказ – особливо небезпечна інфекційна хвороба людей і тварин. Збудником сказу є вірус, що вражає центральну нервову систему.
Зараження сказом відбувається через пошкоджені шкірні покриви або слизові оболонки під час укусу або ослинення", – сказав Микола Поворозник.
Читайте також: Небезпека пилку та комах: як розпізнати набряк Квінке і надати першу допомогу
|Фото: tomwang/Depositphotos
Зараз по всьому місту Держпродспоживслужба проводить відповідні заходи для уникнення поширення сказу.
Фахівці радять у разі укусу скаженої тварини одразу звертатись до лікаря та промити раною водою з милом.
Для того, щоб убезпечити домашніх улюбленців від сказу, їм потрібно робити профілактичні щеплення, а також дотримуватись правил утримання.
Читайте також: В Україні розпочався період активності отруйних змій. Як вберегтись від укусуРеклама: