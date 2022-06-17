У Києві зафіксували випадок сказу у безпритульного кота

У одному із районів столиці зафіксували випадок сказу у місцевого безпритульного кота.

Хвору тварину виявили в Печерському районі співробітники Держпродспоживслужби, повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Сказ – особливо небезпечна інфекційна хвороба людей і тварин. Збудником сказу є вірус, що вражає центральну нервову систему.

Зараження сказом відбувається через пошкоджені шкірні покриви або слизові оболонки під час укусу або ослинення", – сказав Микола Поворозник.

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Зараз по всьому місту Держпродспоживслужба проводить відповідні заходи для уникнення поширення сказу.

Фахівці радять у разі укусу скаженої тварини одразу звертатись до лікаря та промити раною водою з милом.

Для того, щоб убезпечити домашніх улюбленців від сказу, їм потрібно робити профілактичні щеплення, а також дотримуватись правил утримання.