Дитина проковтнула сторонній предмет. Що робити?

На Львівщини за тиждень зареєстрували 4 випадки, коли діти віком до 5 років проковтнули невеличкі монети.

Лікарі зазначають, що дістати копійки вдалося ендоскопічним методом без травматизму.

Якщо таке сталося, треба негайно звернутися до лікарів, нагадують у Львівській обласній дитячій клініці лікарні "Охматдит".

Малеча може проковтнути:

монети;

батарейки;

магніти;

ґудзики;

дрібні елементи конструктору;

ковпачки від ручок;

наконечники від спреїв тощо.

Різноманіття предметів. Фото: Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит

Якщо ваша дитина проковтнула гострий предмет, магніти чи кнопкоподібну батарейку, слід негайно звернутися за медичною допомогою в дитячий стаціонар. Медики наголошують: візит до лікаря має відбутися незалежно від того, чи є скарги у дитини.

Чим швидше оглянуть дитину, тим більше шансів дістати предмет і запобігти ускладненням.

У випадку, коли дитина проковтнула монету чи тупий сторонній предмет, варто зважати на її стан.

Якщо в неї спостерігаються такі симптоми, як-от біль за грудиною, слинотеча, утруднене ковтання чи дихання, слід негайно вирушати до лікаря.

Фото: Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит

Але якщо дитина почувається добре, відвідати лікаря можна планово у найближчий робочий час. Перед візитом дитину не можна поїти чи годувати.

Батьків закликають не діставати сторонні предмети самотужки і не намагатися проштовхнути їх або викликати блювання. Ці дії можуть бути небезпечними.