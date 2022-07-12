Дитина проковтнула сторонній предмет. Що робити?

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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12 липня 2022

На Львівщини за тиждень зареєстрували 4 випадки, коли діти віком до 5 років проковтнули невеличкі монети.

Лікарі зазначають, що дістати копійки вдалося ендоскопічним методом без травматизму.

Якщо таке сталося, треба негайно звернутися до лікарів, нагадують у Львівській обласній дитячій клініці лікарні "Охматдит".

Малеча може проковтнути:

  • монети;
  • батарейки;
  • магніти;
  • ґудзики;
  • дрібні елементи конструктору;
  • ковпачки від ручок;
  • наконечники від спреїв тощо.
 Різноманіття предметів. Фото: Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит

Якщо ваша дитина проковтнула гострий предмет, магніти чи кнопкоподібну батарейку, слід негайно звернутися за медичною допомогою в дитячий стаціонар. Медики наголошують: візит до лікаря має відбутися незалежно від того, чи є скарги у дитини.

Чим швидше оглянуть дитину, тим більше шансів дістати предмет і запобігти ускладненням.

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У випадку, коли дитина проковтнула монету чи тупий сторонній предмет, варто зважати на її стан.

Якщо в неї спостерігаються такі симптоми, як-от біль за грудиною, слинотеча, утруднене ковтання чи дихання, слід негайно вирушати до лікаря.

 Фото: Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит

Але якщо дитина почувається добре, відвідати лікаря можна планово у найближчий робочий час. Перед візитом дитину не можна поїти чи годувати.

Батьків закликають не діставати сторонні предмети самотужки і не намагатися проштовхнути їх або викликати блювання. Ці дії можуть бути небезпечними.

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