В Україні з серпня продаватимуть антибіотики за е-рецептом: як його отримати

Із серпня цього року українцям почнуть виписувати електронні рецепти на купівлю антибіотиків.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що це перший етап у впровадженні електронного рецепта на всі рецептурні препарати в Україні.

Крім того, запровадження е-рецептів дозволить врегулювати обіг ліків – відстежувати дані про призначення та обʼєми використання антибіотиків в Україні. Також це важливий крок у боротьбі проти стійкості до антибіотиків, внаслідок якої все більше інфекцій набувають стійкості до медикаментів.

"Нововведення почне працювати в рамках перехідного періоду в медичних закладах, що працюють з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ)", – підкреслили у МОЗ.

Якщо лікарня, до якого звертається пацієнт, не підключена до ЕСОЗ, тоді лікар повинен виписати паперовий рецепт.

У МОЗ наголосили: електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від того, чи є у вас декларація з сімейним лікарем. Водночас необхідною умовою є реєстрація в електронній системі охорони здоров’я.

"Кожен пацієнт може це зробити, уклавши декларацію з сімейним лікарем або зареєструвавшись у системі на прийомі в будь-якого іншого лікаря. Якщо ви вже маєте декларацію, то під час наступного візиту до лікаря переконайтеся, що всі ваші дані внесені до системи коректно", – радить МОЗ.

Під час перехідного періоду українські пацієнти зможуть купувати антибіотики за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього потрібно лише показати фармацевту інформаційну довідку, яку лікар має видати на підтвердження призначення.

"Також за рецептом пацієнт буде самостійно ухвалювати рішення про вибір торгової назви препарату, що містить призначену діючу речовину, орієнтуючись на власний бюджет", – наголосила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Перехідний період триватиме до кінця 2022 року. За цей час медичні та аптечні заклади повинні підготуватися до повноцінного переходу на виписку рецептурних препаратів виключно за електронним рецептом. Для цього необхідно:

обрати медичну інформаційну систему,

зареєструватися в електронній системі охорони здоровʼя.

"Це важлива частина реформи, оскільки саме з використанням інструментів електронної системи охорони здоровʼя можна забезпечити безпечне та якісне надання медичної допомоги та відстежувати дані про призначення та споживання рецептурних препаратів в Україні", – пояснюють у відомстві.

Далі МОЗ планує повноцінний запуск електронного рецепта на антибіотики. При цьому рішення будуть ухвалювати з огляду на ситуацію в країні.

Нагадаємо, українські медичні заклади почали вести облік вживання антибіотиків у січні цього року.