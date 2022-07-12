Ситуація з COVID-19 у світі все ще залишається надзвичайною – ВООЗ

Ситуація з захворюванням на COVID-19 у світі все ще залишається надзвичайною.

Про це йдеться у заяві Комітету з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, який складається з незалежних експертів, повідомляє Reuters.

Зростання кількості випадків захворювання, постійна еволюція вірусу та тиск на служби охорони здоров’я в ряді країн означають, що ситуація все ще залишається надзвичайною.

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"Кількість випадків, про які повідомляє ВООЗ, за останні два тижні зросла на 30%, хоча підвищення імунітету населення, в основному завдяки вакцинам, призвело до "відокремлення" випадків від госпіталізацій і смертей", – йдеться в заяві комітету.

Коментуючи заяву комітету, на віртуальній прес-конференції в Женеві директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус зазначив, що "COVID-19 далеко не закінчився".

"Оскільки вірус штовхає нас, ми повинні відступати", – сказав він.

Нагадаємо, в Україні фіксують зростання кількості випадків захворювання на COVID-19, а міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликає готуватися до нової хвилі випадків восени та взимку.

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