В Україні зростає кількість випадків COVID-19: чи готова медична система до нової хвилі

В Україні фіксують зростання кількості випадків захворювання на COVID-19.

Як повідомили "УП. Життя" у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я, за минулий тиждень в Україні зареєстрували 1106 випадків COVID-19, що майже на 13% більше, ніж тижнем раніше.

До цього спостерігалось лише зменшення випадків захворювання.

"Фактично, вперше за тривалий час відбулось зростання випадків", – розповіли у відомстві.

За минулий тиждень було проведено 30 тис. тестів. Йдеться як і про швидкі тести, так і виконані методом ПЛР.

Водночас до лікарень за минулий тиждень потрапили 943 пацієнта із коронавірусною інфекцією. Якщо порівнювати із початком червня, то зараз госпіталізують менше пацієнтів із COVID-19.

"Проте така статистика свідчить про низьке охоплення тестування. Фактично, люди звертаються до лікарів, лише коли мають важкий перебіг захворювання і потребують госпіталізації", – кажуть у відомстві.

Як заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на брифінгу 6 липня, різкий стрибок захворюваності пов’язаний з загальноєвропейською тенденцією, де останнім часом також збільшилася кількість інфікованих.

"Така специфіка вірусу: він з’являється у непрогнозований період. Влітку всі стали спокійніше ставитися до COVID-19. А у нас в країні є другі набагато критичніші виклики, тому відставили його на другий план", – говорить Ляшко.

Утім, міністр запевняє, що Україна готова до зростання кількості пацієнтів з COVID-19.

"Потенційно готуємось до нової хвилі зростання кількості і готуємо для цього систему охорони здоров'я. У нас є препарати, є засоби індивідуального захисту, які ми вже не вимірюємо в кількості, а в палетах. Ми їх не розпаковуємо, а розкидали по всіх складах на території України, щоб у разі потреби роздати", – розповідає Віктор Ляшко.

Окрім того, в Україні наявні 1,2 млн швидких та ПЛР-тестів, нові поставки яких очікуються восени.

Віктор Ляшко закликає українців не нехтувати правилами епідемічної безпеки і підготуватися до того, що восени та взимку випадки COVID-19 почастішають.

"Закликаю людей при можливості передивитися свій вакцинальний статус і, якщо не зробили друге, або бустерне щеплення, зробити його при ліпшій нагоді. Вакцини є. Єдине, що існує питання логістики кисню, частина якого знаходиться на території, де йдуть бойові дії", – каже він.

Міністр говорить, що попри зростання числа хворих, кількість госпіталізацій збільшується незначно. Він вважає, що пандемія йде до логічного завершення.

"Хочеться мати таку надію, що невдовзі ВООЗ озвучить, що пандемія – все, COVID-19 стане сезонним захворюванням, і ми будемо до нього готуватися як до грипу", – говорить Віктор Ляшко.