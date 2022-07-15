У Helsi з’явився сервіс, з допомогою якого можна налаштувати графік прийому ліків

Яна Осадча журналіст
2068
15 липня 2022

Відтепер у додатку Helsi можна налаштувати  графік нагадування прийому ліків чи вітамінів.

Про новий сервіс повідомили у медичному сервісі.

Для налаштування нагадування треба перейти у розділ "Сервіси" – "Нагадування прийому ліків" і створити там свій графік.

"У графік нагадувань можна додати кількість та спосіб застосування препарату, дату початку та дату закінчення, а також повторення", – пояснюють у Helsi.

 Фото: budabar/Depositphotos

Також треба оновити додаток і дати йому дозвіл надсилати сповіщення.

У зазначений час програма нагадає вам, коли треба приймати ліки.

Нагадємо, у березні Helsi запустив безкоштовні консультації з лікарями за допомогою відеозв’язку на час війни.

Читайте також: Які ліки додати до домашньої аптечки влітку




 11432
Суспільство

Стягувала мертвих з машини, щоб допомогти живим. Фронтові історії бойової медикині

Вікторія Андрєєва
 982
Здоров'я

Які ліки додати до домашньої аптечки влітку

PROMOTED
 18378
Суспільство

Евакуювала понад 100 котів: історія волонтерки, яка застрягла в Росії разом з рідними та тваринами

Яна Осадча

Головне на сайті


Суспільство

Стягувала мертвих з машини, щоб допомогти живим. Фронтові історії бойової медикині

Вікторія Андрєєва
Не кажуть, що дочка померла: що відомо про стан жінки, яка потрапила під обстріл у Вінниці
Шеф-кухарка з України увійшла в ТОП найвпливовіших жінок року за версією Vogue
Зеленський підписав закон, що повертає освітянам 56 днів відпустки
З України намагалися незаконно вивезти 10 старовинних ікон. ФОТО
Міжнародна математична олімпіада-2022: усі українці завоювали медалі
Здоров'я

Які ліки додати до домашньої аптечки влітку

PROMOTED
Суспільство

Евакуювала понад 100 котів: історія волонтерки, яка застрягла в Росії разом з рідними та тваринами

Яна Осадча