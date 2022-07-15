У Helsi з’явився сервіс, з допомогою якого можна налаштувати графік прийому ліків

Відтепер у додатку Helsi можна налаштувати графік нагадування прийому ліків чи вітамінів.
Про новий сервіс повідомили у медичному сервісі.
Для налаштування нагадування треба перейти у розділ "Сервіси" – "Нагадування прийому ліків" і створити там свій графік.
"У графік нагадувань можна додати кількість та спосіб застосування препарату, дату початку та дату закінчення, а також повторення", – пояснюють у Helsi.
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Також треба оновити додаток і дати йому дозвіл надсилати сповіщення.
У зазначений час програма нагадає вам, коли треба приймати ліки.
Нагадємо, у березні Helsi запустив безкоштовні консультації з лікарями за допомогою відеозв’язку на час війни.
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