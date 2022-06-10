Низька діагностика: Ляшко розповів про ситуацію з COVID-19 в Україні

За цей тиждень в Україні зареєстрували 1 896 випадків COVID-19.

З них госпіталізували 1385 пацієнтів, заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко у інтерв’ю "Українській правді. Життя".

Такий великий відсоток ушпиталених свідчить про низьку діагностику COVID-19 у країні.

"Величезна кількість серед зареєстрованих – госпіталізовані. Сьогодні люди звертаються до медиків лише у важких випадках", – каже міністр.

За останній тиждень кількість хворих збільшилася, адже 7 днів тому у країні виявили 1,6 тис. випадків.

Найбільша кількість інфікованих – у Київській Чернівецькій, Миколаївській областях та у місті Київ.

Також за минулий тиждень зареєстрували 32 летальні випадки від коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що Україні не загрожує спалах COVID-19. Він також зазначив, що вакцинація проти хвороби триває, і що в Україні наразі доступні 2 вакцини: CoronaVac і Pfizer.