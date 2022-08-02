Директорку київського медцентру судитимуть за фейкові дані про COVID-щеплення і хабарі з лікарів

У Києві директорку дитячого медичного центру судитимуть за вимагання хабарів від лікарів і внесення фейкових даних про вакцинацію проти COVID-19.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
Посадову особу звинувачують у одержанні неправомірної вигоди та внесення до системи "Helsi.me" неправдивих відомостей про вакцинацію громадян проти коронавірусної хвороби.
"Вищезгадана керівник та один з лікарів цього ж медцентру, змовившись з ексрадницею заступника голови КМДА та ексзаступником міністра соціальної політики України, організували схему внесення до інформаційної системи "Helsi.me" фейкових даних про вакцинацію громадян від COVID-19 без її фактичного проведення", – кажуть у прокуратурі.
|У січні 2022 року після одержання чергового траншу неправомірної вигоди підозрювану затримали
Вартість такої "послуги" становила 250 доларів США з людини. Схема діяла понад пів року.
|Слідчі задокументували вимагання та одержання грошових коштів від лікарів на суму 46 тис. грн
Окрім того, директорку підозрюють у організації схеми, за якою підпорядковані їй лікарі щомісячно відраховували жінці частину своєї заробітної плати для того, щоб продовжувати працювати у закладі. Розмір "данини" залежав від кількості робочих змін.
|Наразі обвинувальний акт відносно директорки медзакладу скеровано до суду
Також слідчі задокументували вимагання та одержання вказаною посадовою особою грошових коштів від лікарів на суму 46 тис. гривень.
У січні 2022 року після одержання чергового траншу неправомірної вигоди підозрювану затримали.
Наразі обвинувальний акт відносно директорки медзакладу скеровано до суду.
Нагадаємо, на Буковині гендиректор лікарні привласнив 5 карет швидкої, надані як гуманітарну допомогу.
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