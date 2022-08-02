Директорку київського медцентру судитимуть за фейкові дані про COVID-щеплення і хабарі з лікарів

Яна Осадча журналіст
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2 серпня 2022

У Києві директорку дитячого медичного центру судитимуть за вимагання хабарів від лікарів і внесення фейкових даних про вакцинацію проти COVID-19.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Посадову особу звинувачують у одержанні неправомірної вигоди та внесення до системи "Helsi.me" неправдивих відомостей про вакцинацію громадян проти коронавірусної хвороби.

"Вищезгадана керівник та один з лікарів цього ж медцентру, змовившись з ексрадницею заступника голови КМДА та ексзаступником міністра соціальної політики України, організували схему внесення до інформаційної системи "Helsi.me" фейкових даних про вакцинацію громадян від COVID-19 без її фактичного проведення", – кажуть у прокуратурі.

 У січні 2022 року після одержання чергового траншу неправомірної вигоди підозрювану затримали

Вартість такої "послуги" становила 250 доларів США з людини. Схема діяла понад пів року.

 Слідчі задокументували вимагання та одержання  грошових коштів від лікарів на суму 46 тис. грн

Окрім того, директорку підозрюють у організації схеми, за якою підпорядковані їй лікарі щомісячно відраховували жінці частину своєї заробітної плати для того, щоб продовжувати працювати у закладі. Розмір "данини" залежав від кількості робочих змін.

 Наразі обвинувальний акт відносно директорки медзакладу скеровано до суду

Також слідчі задокументували вимагання та одержання вказаною посадовою особою грошових коштів від лікарів на суму 46 тис. гривень.

У січні 2022 року після одержання чергового траншу неправомірної вигоди підозрювану затримали.

Наразі обвинувальний акт відносно директорки медзакладу скеровано до суду.

Нагадаємо, на Буковині гендиректор лікарні привласнив 5 карет швидкої, надані як гуманітарну допомогу.

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