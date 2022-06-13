На Хмельниччині чоловік приніс поліцейському хабаря, щоб не платити 119 гривень штрафу

На Хмельниччині чоловік, якому загрожував штраф у розмірі 17-119 гривень, приніс 2 тисячі гривень хабаря начальнику поліції.

Правоохоронець гроші не взяв, а викликав слідчо-оперативну групу, повідомляють у поліції Хмельниччини.

10 червня 2022 року на 35-річного місцевого мешканця склали протокол за торгівлю продуктами без належних документів у невстановленому місці.

Згідно частини 1, статті 160 Кодексу України про адміністративні порушення, торгівцю загрожував штраф у розмірі від 1 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме від 17 до 119 гривень.

Чоловік приніс поліцейському хабар у розмірі 2 тис. гривень

Однак чоловік вирішив піти до начальника поліції і "домовитися". Тепер на нього відкрили ще й кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від 17-68 тис. гривень, або до 4 років позбавлення волі.



