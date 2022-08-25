Нестача ліків і поранені цивільні: лікарка з Херсона розповіла, як працювала в окупації

Сімейна лікарка з Херсона Лілія розповіла, як допомогала пацієнтам у захопленому росіянами Херсоні.

Жінці з родиною вдалося виїхати з окупації, розповідають у проєкті "Дякуємо серцем".

24 лютого лікарка вийшла на роботу. Людей було мало, у місті почалася паніка, до банкоматів, магазинів і аптек стояли черги.

"Медикаменти закінчувались катастрофічно швидко. Буквально в перші дні люди розкупили всі препарати першої необхідності. А гуманітарних коридорів росіяни не давали. Це був стрес для наших пацієнтів", – згадує Лілія.

Лілія Сарахман

На 2-3 тиждень війни пацієнтів у приймальному відділенні лікарні, куди Лілія перейшла працювати з березня, побільшало. Люди потребували ліків від хронічних захворювань: цукрового діабету, артеріальної гіпертензії тощо.

"Деякі запаси у нас були, тож видавали хоча б по 10 таблеток. Усім давали безкоштовно, що мали самі", – каже медиканя.

Інколи лікарям доводилося викручуватися, щоб допомогти пацієнтам. Зокрема, при бактеріальній пневмонії замість антибіотика у таблетках робили уколи.

"Було дуже важко морально працювати. Втратили спокій, стали якісь беззахисні. Пацієнти приходили до нас психологічно пригнічені. Часто розмови починалися зі сліз. Розповідали про жахливі випадки на околицях Херсона, про викрадення і катування цивільних. Родичі цих людей зверталися по допомогу до нас. Це було страшно", – говорить лікарка.

Одного разу під час нічної зміни до лікарні привезли людей, автівки яких розстріляли росіяни. Серед постраждалих була жінка з осколковим пораненням плечового суглоба, а також однорічний хлопчик.

"Страшно було дивитись на дитину. Весь одяг був у крові, на тілі й голові – осколкові поранення. Швидкою доправили його до обласної лікарні, там працювали нейрохірурги. Та, дякуючи Богові, тяжких ушкоджень не було, всі залишились живі", – каже медикиня.

Лілії вдалося покинути Херсон наприкінці квітня. Вона каже, що медики у місті лишилися, однак їх дуже мало.

"Переживаю за них, бо з ліками там біда, Росія досі блокує постачання ліків на територію Херсонщини, а пацієнтів, які їх потребують, – багато", – говорить лікарка.

Нагадаємо, лікарка з Сум приймала пологи під канонаду, а медик з Харкова 2 місяці жив у лікарні, щоб допомагати пацієнтам.