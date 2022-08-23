Історія лікарки із Сум, яка приймала пологи у жінок під канонаду обстрілів і близьких боїв

Ольга Бутенко – акушерка-гінекологиня із Сум. Вона приймала пологи у жінок, коли у місті точилися запеклі бої.

Її історію оприлюднив спільний проєкт Міністерства охорони здоров'я за підтримки ВООЗ та ЄС "Дякуємо серцем".

Акушерське відділення обласного клінічного перинатального центру Сумської облради з перших днів війни було змушене адаптуватися до нових реалій. Співробітники медзакладу забили вікна, поставили щити та переобладнали палати на першому поверсі під операційні та пологові.

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"Ми не бачили боїв, але все чули, з кожного вікна. Була злагоджена робота, важкі зміни і велика відповідальність за пацієнтів. Від пошуку хоч однієї ампули важливого препарату – до колясок для мам із дітьми, які не могли повернутися додому", – згадує лікарка.

Ольга Бутенко, акушерка-гінекологиня акушерського відділення Обласного клінічного перинатального центру Сумської обласної ради. Фото: проєкт "Дякуємо серцем"

Суми не були під окупацією, проте росіяни оточили місто з перших днів війни, і виїхати звідти було дуже проблематично, каже Ольга. Пересуватися по місту також було небезпечно, тому деякі співробітники відділення не могли дістатися на роботу.

"Хтось виїхав і не зміг повернутися. Хтось не виходив на зміну, бо поряд із будинком точилися бої. Намагалися контактувати між собою, закривати зміни, мінятися. Та хочу сказати, що багато медиків-чоловіків відвезли свої родини у безпечне місце і повернулися у лікарню", – розповідає акушерка-гінекологиня.

Одного разу й Ольга потрапила в епіцентр бойових дій. Не маючи можливості доїхати на роботу транспортом, жінка пішла через пів міста своїм ходом під "канонаду" обстрілів, гуркіту і близьких боїв. Тому невдовзі її родина переїхала ближче до лікарні.

За словами лікарки, нові реалії змусили її під час кожного чергування перераховувати не лише вагітних та породіль, але й співробітників. Ольга зізнається, що бути головною і відповідати за життя інших, коли за вікном чутні вибухи – було найскладніше.

"Що робити, якщо вибух? Куди дітей із реанімації? А якщо малеча на інтубації?

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Я – просто жінка, хоч і лікарка. Ніколи не знала війни, не мала уявлення про бойові дії. А на своїй зміні була головною, мала ухвалювати рішення. Проводити евакуацію за тривоги, слідкувати, щоб дійсно перейшли у безпечне місце за двома стінами чи у підвал", – розповідає лікарка.

У лікарні також були жінки із Охтирки та Конотопа з уже новонародженими дітьми, яким не було куди повертатися, каже Ольга. Мости та дороги з міста були перекриті. Медики "підключали" волонтерів та допомагали жінкам з одягом та колясками для дітей.

"Ми з ними місяць жили, були вже як рідні.

А одну вагітну дівчину з Тростянця вдалося вивезти вже після окупації. Весь цей час вона лежала вдома і була на зв’язку з лікарем. Організували транспорт, машину, бо дорога була побита. І перевезли її до нас. Тут вона і народила. На щастя, все добре закінчилося", – каже акушерка-гінекологиня.

Складно було й через те, що Ольга переживала не лише за співробітників та пацієнток, але й за родину. Адже вдома на неї чекали чоловік та п'ятирічний син.

"Я не могла припинити думати і про них. Я така ж людина, як і всі навколо. Та якось витримали, пережили цей березень, згуртувались", – згадує жінка.

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