Moderna подає до суду на Pfizer/BioNTech через вакцину проти COVID-19

Біотехнологічна компанія Moderna подає до суду на компанії Pfizer/BioNTech через порушення патенту на вакцину проти COVID-19.

У Pfizer/BioNTech позов від Moderna наразі не коментують.

Зокрема йдеться про фундаментальну технологію мРНК, яку, за словами Moderna, скопіювали без дозволу, йдеться на сайті компанії.

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У Moderna вважають, що вакцина Comirnaty від Pfizer і BioNTech порушує патенти, подані на технологію мРНК між 2010 і 2016 роками, яку Moderna застосувала для створення власної вакцини – Spikevax.

Як зазначили в Moderna, у жовтні 2020 року, згідно зі справедливим глобальним доступом до вакцин проти COVID-19 у світі, компанія пообіцяла не застосовувати свої патенти доки триває пандемія.

У березні 2022 року, коли колективна боротьба з COVID-19 увійшла в нову фазу і вакцини стали доступними в багатьох частинах світу, компанія вирішила застосувати свій патент щодо Pfizer і BioNTech, які начебто порушили право на інтелектуальну власність.

У заяві компанії йдеться, що Pfizer і BioNTech відмовились визнавати комерційну ліцензію від Moderna, що призвело до позовів у окружний суд США округу Массачусетс і регіональний суд Дюссельдорфа в Німеччині.

"Ми подаємо ці позови, щоб захистити інноваційну технологічну платформу мРНК, яку ми започаткували, інвестували мільярди доларів у створення та запатентували протягом десятиліття, що передувало пандемії COVID-19", – сказав головний виконавчий директор компанії Стефан Бансель.

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При цьому у Moderna зазначають, що не вимагатимуть судової заборони на продаж вакцин від Pfizer, а також відшкодування завданих збитків до 8 березня 2022 року.

Що, на думку Moderna, скопіювали

У компанії вважають, що Pfizer і BioNTech скопіювали дві особливості запатентованих технологій, які мають вирішальне значення для успіху мРНК-вакцин.

Зазначається, що коли з’явився COVID-19, ані Pfizer, ані BioNTech не мали рівня досвіду Moderna у розробці мРНК-вакцин для інфекційних захворювань, і вони свідомо наслідували приклад їх у розробці власної вакцини.

"Pfizer і BioNTech провели клінічні випробування чотирьох різних вакцин-кандидатів, які б дозволили уникнути інноваційного шляху Moderna.

Однак Pfizer і BioNTech зрештою вирішили продовжити розробку вакцини, яка має таку ж точну хімічну модифікацію мРНК, що й вакцина Spikevax", – йдеться в повідомлені.