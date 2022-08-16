Чи потрібно всім робити друге бустерне щеплення від COVID-19? Відповідь МОЗ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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16 серпня 2022

Нещодавно в Україні дозволили робити другу бустерну дозу вакцини проти COVID-19 окремим категоріям населення.

Таке щеплення можна отримати через за 4 місяці після першого "бустеру".

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, чи потрібно всім наразі робити таке щеплення.

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"Якщо людина не належить до групи ризику та не має 60 років – наразі робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19 не рекомендовано", – кажуть в МОЗ.

Фото: HayDmitriy/Depositphotos

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Яким групам рекомендовано робити друге бустерне щеплення від COVID-19:

  • людям віком понад 60 років;
  • людям, які проживають у закладах догляду за літніми людьми;
  • людям з інвалідністю;
  • людям з імуносупресією;
  • людям віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19;
  • людям віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями.

У МОЗ нагадали, що отримати вакцину від COVID-19 в Україні можна будь-якому центрі вакцинації із переліку. Окрім цього можна дізнатись адресу найближчого пункту за телефоном 16-77

Нагадаємо, у МОЗ бустерну дозу щеплення проти коронавірусу рекомендують робити від 6 до 9 місяців після основного курсу щеплення.

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