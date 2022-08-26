Захворюваність на COVID-19 в Україні поступово зростає – Кузін

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 серпня 2022

За минулий тиждень в Україні зареєстрували понад 9 тисяч хворих, а тиждень перед тим – близько 5,5 тисяч пацієнтів з COVID-19.

Про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін в ефірі єдиного телемарафону 26 серпня.

Він зазначив, що збільшується і кількість зроблених тестів.

"Але завантаженість ліжок пацієнтами з діагнозом COVID-19 лишається наднизькою. Вона сягає трохи більше ніж 1%", – додав Кузін.

 Фото з Facebook Ігоря Кузіна

Санлікар сказав, що на осінь прогнозовано збільшиться кількість хворих на коронавірус.

"Ми не очікуємо, що це буде суттєве, значне і тяжке зростання захворюваності. Цифри не будуть такими великими, як це було в період минулих спалахів", – сказав він.

Причиною такого оптимістичного прогнозу є велика кількість вакцинованих осіб в Україні, а поширення переважно штаму "Омікрон", який має легший перебіг хвороби.

Нагадаємо, через збільшення кількості хворих на COVID-19 у Києві містян закликають носити маски

Інфекціоніст Федор Лапій також прогнозує збільшення кількості хворих на COVID-19 в осінньо-зимовий період.

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