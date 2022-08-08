Які симптоми свідчать про нестачу вітамінів в організмі дитини – пояснюють у МОЗ

Яна Осадча журналіст
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8 серпня 2022

За умови повноцінного, різноманітного, здорового харчування дитина з високою ймовірністю отримає всі необхідні вітаміни та мінеральні речовини під час прийому їжі.

Збільшена доза вітамінів без призначення лікаря може викликати у дитини неприємні симптоми і порушення обміну речовин, розповідають у Міністерстві охорони здоров’я.

Однак є тривожні симптоми, які свідчать про те, що в організмі дитини наявна нестача вітамінів.

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Серед них:

  • слабкість;
  • відсутність апетиту;
  • випадіння волосся;
  • набряки кінцівок;
  • кровотеча ясен;
  • відчуття печіння (поколювання) в руках та ногах;
  • часті вірусні захворювання.
 Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Батькам дітей-вегетаріанців і веганів слід приділяти особливу увагу стану дитини. Адже вітамін В-12 є лише в їжі тваринного походження.

Поширені симптоми нестачі вітаміну В-12:

  • анемія;
  • жовтяниця;
  • глосит (збільшений язик темно-червоного кольору);
  • дратливість.

У МОЗ попереджають, що давати дітям вітаміни самостійно не можна, при наявності вищезгаданих симптомів треба звернутися до лікаря.

"Усі вітаміни мають прийматись тільки після обстеження і за рекомендацією лікаря", – кажуть у МОЗ.

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