Які симптоми свідчать про нестачу вітамінів в організмі дитини – пояснюють у МОЗ

За умови повноцінного, різноманітного, здорового харчування дитина з високою ймовірністю отримає всі необхідні вітаміни та мінеральні речовини під час прийому їжі.
Збільшена доза вітамінів без призначення лікаря може викликати у дитини неприємні симптоми і порушення обміну речовин, розповідають у Міністерстві охорони здоров’я.
Однак є тривожні симптоми, які свідчать про те, що в організмі дитини наявна нестача вітамінів.
Серед них:
- слабкість;
- відсутність апетиту;
- випадіння волосся;
- набряки кінцівок;
- кровотеча ясен;
- відчуття печіння (поколювання) в руках та ногах;
- часті вірусні захворювання.
|Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos
Батькам дітей-вегетаріанців і веганів слід приділяти особливу увагу стану дитини. Адже вітамін В-12 є лише в їжі тваринного походження.
Поширені симптоми нестачі вітаміну В-12:
У МОЗ попереджають, що давати дітям вітаміни самостійно не можна, при наявності вищезгаданих симптомів треба звернутися до лікаря.
"Усі вітаміни мають прийматись тільки після обстеження і за рекомендацією лікаря", – кажуть у МОЗ.
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