10 хвилин без серцебиття: медики із Закарпаття повернули до життя6-річну дитину

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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1 вересня 2022

Лікарі із Закарпатської області врятували життя 6-річному хлопчику в місті Хуст.

У дитини зупинилось серце на 10 хвилин, однак бригада швидкої змогла повернути його до життя, повідомили в Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги.

Подія сталася 31 серпня. За свідченнями очевидців, 6-річна дитина опинилась у штучній водоймі і знаходилась під водою тривалий час.

На виклик приїхала бригада медиків. На той момент хлопчик не дихав, а серцебиття у нього не прослуховувалось.

Медики, які врятували життя хлопчику. Фото: 103 Закарпаття

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"За лічені хвилини бригада  № 1001 у складі лікаря Михайло Алексика, фельдшера Світлани Лендєл та водія Степана Павлика була на місці події.

Медики негайно приступили до серцево-легеневої реанімації", – йдеться в повідомленні.

Через 10 хвилин лікарі змогли відновити роботу серця дитини і дихання відновилось.

Далі 6-річну дитину транспортували до лікарні, однак зараз стан хлопчика все ще стабільно важкий.

Нині дитина знаходиться в реанімаційному відділені у глибокій комі на апараті штучної вентиляції легень, а медики борються за життя хлопчика.

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