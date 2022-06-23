Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу

Домедична допомога у критичних ситуаціях здатна рятувати життя, однак навколо неї існує також багато міфів, які можуть нести шкоду для здоров’я.
У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як правильно допомагати людям, які захлинулися водою, потрапили під блискавку чи втратили свідомість.
Міф №1. Підходити до людини, яку вдарила блискавка не можна
Факт: Після удару блискавки струм йде у землю, тому постраждала людна не створює небезпеки для оточення. Винятком є лише людина, яку вдарило струмом, дія якого триває.
Що робити: Оцініть стан людини, чи перебуває вона у свідомості і перевірите дихання.
Якщо людина дихає, або перебуває у свідомості, її потрібно перевернути у бокове стабільне положення.
Якщо людина без свідомості і не дихає, потрібно надати базову реанімаційну допомогу та викликати лікарів.
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Міф №2. У непритомному стану людині допоможе лише нашатир
Факт: у сучасній домедичній допомозі лікарі взагалі не застосовують нашатирний спирт.
Він подразнює дихальний центр, стимулюючи людину зробити вдих, але якщо неправильно його застосувати, то це може спровокувати затримку дихання.
Що робити: Не можна застосовувати нашатир, якщо людина втратила свідомість, натомість постраждалого потрібно перевернути набік у стабільне бокове положення та викликати лікарів.
А у випадку відсутності дихання – розпочати реанімаційні заходи.
Міф №3. Людину, яка захлинулась у водоймі, потрібно перехилити через коліно чи підняти догори ноги, щоб вода витекла через дихальні шляхи.
Факт: Такі дії лише забирають дорогоцінний час на порятунок людини.
Що робити: Потрібно перевірити дихання і у разі відсутності забезпечити прохідність дихальних шляхів перерозігнувши голову в області шиї.
Якщо дихання відсутнє потрібно зробити 5 рятівних вдихів, якщо і після цього дихання не відновилось, потрібно швидко викликати швидку і розпочати натискання на грудну клітину.
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