COVID-19 повертається: кількість хворих у Києві за місяць зросла у 7 разів – КМДА

У столиці фіксують у рази більше хворих на COVID-19. У порівнянні з серпнем 2022 року кількість випадків зросла більше, ніж у 7 разів.

Про рівень захворюваності повідомили у Київській міській державній адміністрації.

За даними статистики з 8 по 14 серпня в Києві зареєстрували 316 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

За минулий тиждень – 2278 випадків. Від початку вересня у столиці рівень захворюваності зріс вдвічі.

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Важливим показником розповсюдження нової хвилі хвороби є рівень госпіталізацій.

"Кількість тяжких випадків, що потребують стаціонарного лікування, збільшується. Так, на сьогодні в лікарнях столиці дорослих пацієнтів із COVID-19 перебуває вдвічі більше, ніж на початку вересня, а дітей – вчетверо більше", – заявили у КМДА.

Медики зазначають, що змінились симптоми хвороби. У легкій формі температура може залишатися нормальною, але з'являються розлади кишково-шлункового тракту.

У складніших випадках вірус "б’є" по серцево-судинній і судинно-мозкових системах, можуть навіть ставатися інсульти та інфаркти.