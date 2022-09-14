Глава ВООЗ: Кінець пандемії COVID-19 уже на горизонті

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що світ ніколи не був так близько до того, щоб покласти край пандемії COVID-19, за весь час поширення вірусу.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус на пресконференції 14 вересня, повідомляє Reuters.

"Ми ще не там. Але кінець видно", – сказав Гебреєсус.

Це найоптимістичніший прогноз щодо пандемії, яка забрала життя понад 6 мільйонів людей з 2019 року.

Водночас у ВООЗ закликають уряди країн "зберігати пильність".

Тедрос Гебреєсус порівняв пандемію з марафонським забігом і сказав, що країни повинні посилити політику проти COVID-19 і майбутніх вірусів.

Він також закликав країни повністю вакцинувати представників "груп ризику" та продовжувати тестування на коронавірус, адже цього року пандемія спричинила понад 1 мільйон смертей у світі.

Також світовій спільноті радять підтримувати достатні запаси медичного обладнання та кількість медиків.

"Ми очікуємо, що в майбутньому будуть хвилі інфекцій, потенційно в різні моменти часу по всьому світу, спричинені різними підваріантами штаму "Омікрон" або навіть різними варіантами, що викликають занепокоєння", – сказала старша епідеміологиня ВООЗ Марія Ван Керкхов.

Літня хвиля COVID-19, спричинена підвидами "Омікрону" BA.4 і BA.5, показала, що пандемія ще не закінчилася, оскільки вірус продовжує циркулювати в Європі та за її межами.

Наступна зустріч ВООЗ, на якій вирішать, чи досі пандемія є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, відбудеться у жовтні.

Водночас кількість інфікованих COVID-19 в Україні зростає: прийшла нова хвиля захворюваності.

ВООЗ прогнозує, що зростання захворюваності на COVID-19 в Україні може досягти піку в жовтні 2022 року.

Також в організації занепокоєні ризиком поширення поліомієліту через війну в Україні.