У Києві через загибель немовляти судитимуть акушера-гінеколога

Яна Осадча журналіст
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19 вересня 2022

У Києві судитимуть акушера-гінеколога, якого звинувачують у смерті новонародженої дитини.

Про це повідомляють у столичній прокуратурі.

До суду передали справу лікаря, який працював у приватній клініці, яка розташована на київській Оболоні. Як йдеться у справі, медик під час проведення пологів неналежно виконав свої професійні обов’язки, що спричинило смерть немовляти.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2020 року під час ведення пологів 32-річної породіллі лікар-здійснив неправильну оцінку даних КТГ-моніторингу плода та несвоєчасно прийняв рішення про проведення кесаревого розтину.

 Фото: SergPoznanskiyDepositphotos

Внаслідок чого новонароджена дитина отримала незворотні зміни у центральній нервовій системі, від яких померла через 55 днів.

Дії лікаря кваліфікували за ч. 2 ст.140 КК України – неналежне виконання своїх професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Медику загрожує покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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