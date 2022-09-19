У Києві через загибель немовляти судитимуть акушера-гінеколога

Яна Осадча журналіст
13125
19 вересня 2022

У Києві судитимуть акушера-гінеколога, якого звинувачують у смерті новонародженої дитини.

Про це повідомляють у столичній прокуратурі.

До суду передали справу лікаря, який працював у приватній клініці, яка розташована на київській Оболоні. Як йдеться у справі, медик під час проведення пологів неналежно виконав свої професійні обов’язки, що спричинило смерть немовляти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2020 року під час ведення пологів 32-річної породіллі лікар-здійснив неправильну оцінку даних КТГ-моніторингу плода та несвоєчасно прийняв рішення про проведення кесаревого розтину.

 Фото: SergPoznanskiyDepositphotos

Внаслідок чого новонароджена дитина отримала незворотні зміни у центральній нервовій системі, від яких померла через 55 днів.

Дії лікаря кваліфікували за ч. 2 ст.140 КК України – неналежне виконання своїх професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Медику загрожує покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Читайте також: На Кіровоградщині немовля померло від сепсису – матір судитимуть за недогляд


Реклама:


 812
Суспільство

Боровся за кожне життя, але своє зберегти не зміг. Історія програміста, завдяки якому з’явилась спеціальність бойового медика

Оксана Поліщук
 27078
Суспільство

"Найважче у побуті – сходити в туалет". Історії про війну від кулеметника та зв‘язківця

Олена Барсукова
 5418
Суспільство

Втратила всі свої картини, але проїхала пів країни, щоб врятувати собаку та кота: історія херсонської майстрині

Єлизавета Гончарова
Реклама:

Головне на сайті


Суспільство

Боровся за кожне життя, але своє зберегти не зміг. Історія програміста, завдяки якому з’явилась спеціальність бойового медика

Оксана Поліщук
У Варшаві відбудеться Марш порятунку тварин від війни в Україні – зоозахисники
У Львові медики допомогли молодій жінці вдруге у житті подолати рак
В Україні підтвердили другий випадок мавпячої віспи – МОЗ
На відновлення треба 9 млрд доларів: у МОН розповіли, скільки освітніх закладів знищила РФ
На Полтавщині жінку засудили за поширення у Instagram фото комуністичних символів
Суспільство

"Найважче у побуті – сходити в туалет". Історії про війну від кулеметника та зв‘язківця

Олена Барсукова
Суспільство

Втратила всі свої картини, але проїхала пів країни, щоб врятувати собаку та кота: історія херсонської майстрині

Єлизавета Гончарова