На Кіровоградщині немовля померло від сепсису – матір судитимуть за недогляд

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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18 вересня 2022

На Кіровоградщині матір 5-місячної дитини судитимуть за невиконання обов'язків по догляду.

Немовля померло у лікарні від сепсису – до лікаря звернулись надто пізно.

Також медики діагностували у немовляти низку хвороб через недогляд, повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

"Ювенальні прокурори Знам'янської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно жінки, яку обвинувачують у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки", – йдеться у повідомленні.

 Фото: AndreyPopov/Depositphotos

За даними слідства, на початку 2022 року дитина з сепсисом була госпіталізована у відділення інтенсивної терапії дитячої лікарні, де пізніше померла.

Медики діагностували у п’ятимісячної дитини низку хвороб, спричинених недоглядом, що також підтвердила експертиза.

"Між причиною настання смерті та невиконанням батьківських обов'язків по догляду за дитиною  встановлено прямий причинний зв'язок", – кажуть у прокуратурі.

Жінці загрожує обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше у Києві з сім'ї вилучили трьох дітей, які проживали у жахливих і небезпечних умовах.

Також киянці, яку двічі позбавляли батьківських прав, повідомили підозру через смерть 7-місячного сина.

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