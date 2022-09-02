"А я можу врятувати тата?": 5-річний хлопчик з Харкова став донором кісткового мозку для батька

5-річний Макар із Харкова врятував життя свого тата Олексія, який потребував трансплантації кісткового мозку. Хлопчик став донором стовбурових клітин.

Історію пацієнта розповіли в "Охматдиті", де чоловіку пересадили кістковий мозок.

Харківська родина у складі Олексія, його дружини Олени та 5-річного Макара приїхала до Києва. Коли чоловік прибув до дитячої лікарні, що в умовах війни приймає і дорослих пацієнтів, йому поставили діагноз "мієлодиспластичний синдром".

Для цього захворювання характерним є те, що кістковий мозок виробляє аномально незрілі кров’яні клітини, не здатні до функціонування.

За словами лікарів, "у світі не було жодного сумісного донора", чиї стовбурові клітини можна було б трансплантувати пацієнту.

Олксій, його дружина Олена та 5-річний Макар із Харкова

"І маленький син запитав: "а я можу врятувати тата? Олексія почали готувати до ТКМ (трансплантація кісткового мозку)" – розповідають медики.

5-річний Макар підходив як донор на 60%. Цього виявилося достатньо, щоб пересадка кісткового мозку батькові пройшла успішно.

Макар разом із татом Олексієм

Нині родина Олексія досі перебуває в "Охматдиті", адже пацієнту ще необхідно обстежуватися та перебувати під наглядом лікарів.

Мама хлопчика, Олена, зробила для чоловіка та сина креативні футболки, аби підтримати їх.

"В Олексія написано "Мій син та "Охматдит" врятували моє життя", а у Макара – "Я врятував життя тата". Здається, вони неабияк пишаються одне одним. У них загалом багато спільного – зокрема, й любов до футболу", – розповідають медики.

Тому у лікарні для Олексія та його маленького рятівника вирішили зробити сюрприз – до батька із сином приїхав відомий футболіст Андрій Пятов.

Андрій Пятов приїжджав до "Охматдиту" та зустрівся з Олексієм і його маленьким рятівником. Усі фото: "Охматдит"

"Для нас ця історія – не лише про любов та взаємопідтримку в родині. Вона й про важливе об'єднання заради спільної мети", – наголошують у медзакладі.

Від лікування дорослих в Охматдиті провели вже 6 трансплантацій кісткового мозку. На вересень 2022 року заплановано 10 ТКМ. Всі трансплантації відбуваються за державні кошти.

В "Охматдиті" також нагадали, що до них можуть звернутися: