"А я можу врятувати тата?": 5-річний хлопчик з Харкова став донором кісткового мозку для батька

5-річний Макар із Харкова врятував життя свого тата Олексія, який потребував трансплантації кісткового мозку. Хлопчик став донором стовбурових клітин.

Історію пацієнта розповіли в "Охматдиті", де чоловіку пересадили кістковий мозок.

Харківська родина у складі Олексія, його дружини Олени та 5-річного Макара приїхала до Києва. Коли чоловік прибув до дитячої лікарні, що в умовах війни приймає і дорослих пацієнтів, йому поставили діагноз "мієлодиспластичний синдром".

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Для цього захворювання характерним є те, що кістковий мозок виробляє аномально незрілі кров’яні клітини, не здатні до функціонування.

За словами лікарів, "у світі не було жодного сумісного донора", чиї стовбурові клітини можна було б трансплантувати пацієнту.

Олксій, його дружина Олена та 5-річний Макар із Харкова

"І маленький син запитав: "а я можу врятувати тата? Олексія почали готувати до ТКМ (трансплантація кісткового мозку)" – розповідають медики.

5-річний Макар підходив як донор на 60%. Цього виявилося достатньо, щоб пересадка кісткового мозку батькові пройшла успішно.

Макар разом із татом Олексієм

Нині родина Олексія досі перебуває в "Охматдиті", адже пацієнту ще необхідно обстежуватися та перебувати під наглядом лікарів.

Мама хлопчика, Олена, зробила для чоловіка та сина креативні футболки, аби підтримати їх.

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"В Олексія написано "Мій син та "Охматдит" врятували моє життя", а у Макара – "Я врятував життя тата". Здається, вони неабияк пишаються одне одним. У них загалом багато спільного – зокрема, й любов до футболу", – розповідають медики.

Тому у лікарні для Олексія та його маленького рятівника вирішили зробити сюрприз – до батька із сином приїхав відомий футболіст Андрій Пятов.

Андрій Пятов приїжджав до "Охматдиту" та зустрівся з Олексієм і його маленьким рятівником. Усі фото: "Охматдит"

"Для нас ця історія – не лише про любов та взаємопідтримку в родині. Вона й про важливе об'єднання заради спільної мети", – наголошують у медзакладі.

Від лікування дорослих в Охматдиті провели вже 6 трансплантацій кісткового мозку. На вересень 2022 року заплановано 10 ТКМ. Всі трансплантації відбуваються за державні кошти.

В "Охматдиті" також нагадали, що до них можуть звернутися: