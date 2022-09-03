Як захиститись від ВІЛ людям, що надають інтимні послуги? Поради від ЦГЗ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
14832
3 вересня 2022

Люди, які надають інтимні послуги за винагороду, мають у 13 разів вищий ризик інфікування ВІЛ.

Як розповіли в Центрі громадського здоров'я, серед усіх ВІЛ-інфікованих у світі кожна десята людина займається секс-роботою. 

Найчастіше причиною інфікування є незахищений секс з багатьма партнерами, ВІЛ-статус яких зазвичай невідомий або не уточнюється.

❗️ Клієнти секс-працівників можуть відмовлятись користуватись бар'єрними засобами контрацепції або ж навіть приховати свій ВІЛ-статус.

❗️ Люди, які надають сексуальні послуги, нерідко піддаються насильству, зокрема фізичному або ж зґвалтуванню.

❗️ Ситуацію погіршує незахищеність представників секс-роботи в юридичному плані, як правило у них виникають проблеми із поданням позовів, тому часто відбувається замовчування.

"При зґвалтуванні у переважній більшості випадків має місце незахищений секс із застосуванням фізичного примусу, а це призводить до появи мікротріщин та інших травм, які підвищують ризик інфікування ВІЛ", – зазначили в ЦГЗ.

Фото: EdZbarzhyvetsky/Depositphotos

Читайте також: Що треба знати про ВІЛ під час війни і як оцінити свій ризик

Як секс-працівниками захиститись від ВІЛ?

✅ Використовувати презерватив щоразу при статевому акті. 

У такому випадку захист від венеричних інфекцій, або від небажаної вагітності становить 99% за умови правильно використання.

✅ Приймати PrEP – антиретровірусні препарати, які знижуть ризик захворювання на ВІЛ. 

Також вони захистять і від інших інфекцій, які передаються статевим шляхом, rEP використовують як додаткову контрацепцію, яка разом із презервативами максимально убезпечує від ВІЛ.

✅ Регулярно тестуватись та проходити обстеження на наявність інфекцій і ВІЛ. 

Бажано домовитись із лікарем щодо планових візитів і дотримуватись їх графіку.

✅ Приймати постконтактну профілактику ВІЛ у випадку, якщо потенційно небезпечна ситуація вже сталась.

У такому випадку терапію потрібно починати не пізніше 72 годин після контакту, усього профілактика триває 28 днів, під час неї потрібно обов'язково використовувати бар'єрну контрацепцію з партнерами.

Читайте також: Як вберегтись від венеричних інфекцій в умовах війни? Поради ЦГЗ




 1854
Здоров'я

Рак не знає, що йде велика війна: історії медиків та волонтерів, які борються за життя онкохворих дітей

Ліна Криворучко
 31332
Суспільство

П'ять ангелів-охоронців поліцейського Олега Федька. Історія родини, яку росіяни вбили під Новою Каховкою

Інна Кубай
 60519
Суспільство

Математика, історія, біологія: наскільки добре ви пам’ятаєте шкільну програму? ТЕСТ

Михайло Загородній

Головне на сайті


Здоров'я

Рак не знає, що йде велика війна: історії медиків та волонтерів, які борються за життя онкохворих дітей

Ліна Криворучко
Втратила руку в Бучі: 9-річна дівчинка з Гостомеля отримала унікальний протез
Відновлюють зруйновані росіянами школи: український благодійний фонд шукає меценатів
Одне слово: у Twitter запустили флешмоб, до якого доєднався Зеленський
Що потрібно мати вдома, щоб захиститися від наслідків радіаційної аварії? Поради МОЗ
Як захиститись від ВІЛ людям, що надають інтимні послуги? Поради від ЦГЗ
Суспільство

П'ять ангелів-охоронців поліцейського Олега Федька. Історія родини, яку росіяни вбили під Новою Каховкою

Інна Кубай
Суспільство

Математика, історія, біологія: наскільки добре ви пам’ятаєте шкільну програму? ТЕСТ

Михайло Загородній