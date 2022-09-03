Як захиститись від ВІЛ людям, що надають інтимні послуги? Поради від ЦГЗ

Люди, які надають інтимні послуги за винагороду, мають у 13 разів вищий ризик інфікування ВІЛ.

Як розповіли в Центрі громадського здоров'я, серед усіх ВІЛ-інфікованих у світі кожна десята людина займається секс-роботою.

Найчастіше причиною інфікування є незахищений секс з багатьма партнерами, ВІЛ-статус яких зазвичай невідомий або не уточнюється.

❗️ Клієнти секс-працівників можуть відмовлятись користуватись бар'єрними засобами контрацепції або ж навіть приховати свій ВІЛ-статус.

❗️ Люди, які надають сексуальні послуги, нерідко піддаються насильству, зокрема фізичному або ж зґвалтуванню.

❗️ Ситуацію погіршує незахищеність представників секс-роботи в юридичному плані, як правило у них виникають проблеми із поданням позовів, тому часто відбувається замовчування.

"При зґвалтуванні у переважній більшості випадків має місце незахищений секс із застосуванням фізичного примусу, а це призводить до появи мікротріщин та інших травм, які підвищують ризик інфікування ВІЛ", – зазначили в ЦГЗ.

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Як секс-працівниками захиститись від ВІЛ?

✅ Використовувати презерватив щоразу при статевому акті.

У такому випадку захист від венеричних інфекцій, або від небажаної вагітності становить 99% за умови правильно використання.

✅ Приймати PrEP – антиретровірусні препарати, які знижуть ризик захворювання на ВІЛ.

Також вони захистять і від інших інфекцій, які передаються статевим шляхом, rEP використовують як додаткову контрацепцію, яка разом із презервативами максимально убезпечує від ВІЛ.

✅ Регулярно тестуватись та проходити обстеження на наявність інфекцій і ВІЛ.

Бажано домовитись із лікарем щодо планових візитів і дотримуватись їх графіку.

✅ Приймати постконтактну профілактику ВІЛ у випадку, якщо потенційно небезпечна ситуація вже сталась.

У такому випадку терапію потрібно починати не пізніше 72 годин після контакту, усього профілактика триває 28 днів, під час неї потрібно обов'язково використовувати бар'єрну контрацепцію з партнерами.