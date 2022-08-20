Як вберегтись від венеричних інфекцій в умовах війни? Поради ЦГЗ

У перші місяці російського вторгнення багато українців скаржились на зниження лібідо через страх та несприятливі умови життя, однак життя триває і люди повертаються до звичних життєствердних практик.

Разом з тим венеричні хвороби можуть сильно ускладнити життя. У Центрі громадського здоров’я розповіли, які убезпечити себе від інфекцій, які передаються статевим шляхом.

"Інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), можуть сильно ускладнити ваше життя, адже викликають значний дискомфорт: подразнення, різноманітні виділення зі статевих органів, підвищення температури – в короткостроковому періоді", – розповідають в ЦГЗ.

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Без належної терапії ці захворювання можуть призводити до серйозних наслідків, як порушення репродуктивної функції, проблеми з іншими системами організму та навіть бути смертельними, як СНІД чи вірусні гепатити B та С.

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Утім в ЦГЗ наголошують, що кохатись для дорослої людини важливо і корисно для підтримання психічного здоров’я.

Найкращим захистом нині є бар’єрний метод контрацепції у вигляді презервативів, який за правильного користування дає до 98% захисту від венеричних хвороб, що передаються статевим шляхом.

Як правильно використовувати кондоми:

зберігати в спеціальній упаковці (в ідеалі – металевій коробочці), а не в кишені біля тіла або сумочці, де вони нагріваються або труться об інші речі;

ретельно стежити за терміном придатності та цілісності упаковки;

використовувати в комбінації лише з природною змазкою або штучною на водній основі, оскільки жир та силікон у складі лубрикантів руйнують латекс;

одразу змінювати презерватив, якщо вдягли його не тим боком, а також між статевими актами;

обирати презервативи лише свого розміру.

Лікування статевих захворювань мають призначати виключно уролог чи венеролог після визначення збудника, однак провести такий огляд в умовах війни не завжди можливо.

"Саме тому основні зусилля спрямуйте на запобігання хвороби. Нехай життя перемагає, а секс завжди буде захищеним та таким, що підтримує вас, а не завдає проблем", – кажуть в ЦГЗ

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