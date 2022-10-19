На Київщині підтвердили випадок сибірки у кози

У кози на одному із фермерських господарств Київської області виявили збудник сибірки.

Про це свідчить бактеріологічне дослідження, інформує Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

Зазначимо, сибірка або антракс – особливо небезпечна гостра інфекційна хвороба тварин і людини, що має шкірну, легеневу та кишкову форми з явищами сепсису. Збудником є спороутворююча бактерія.

Виділення збуднику хвороби підтвердив Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи у Києві.

Загалом на фермі, де виявили збудник інфекції, утримується 337 кіз. Інших тварин там немає.

Фото: Держпродспоживслужба

"Для з'ясування епізоотичних зв’язків та причин виникнення збудника фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області провели епізоотичне розслідування", – повідомляють у Держпродспоживслужбі.

Наразі усі поголів’я фермерського господарства перебувають під наглядом спеціалістів державної лікарні ветеринарної медицини. Тварини клінічно здорові, підкреслюють у Держпродспоживслужбі.

Крім того, фахівці проводять комплекс заходів з профілактики та боротьби з сибіркою у тварин та закликають громадян, у разі появи ознак захворювання тварин, негайно звернутися до лікаря ветеринарної медицини чи до територіального органу Держпродспоживслужби вашого регіону.

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Тварини можуть заражатися сибіркою, коли спори потрапляють у шлунок із травою на пасовищах. Хворі тварини виділяють збудник у зовнішнє середовище з випорожненнями та сечею.

Людина також може інфікуватися сибіркою, зокрема через ушкоджену шкіру або слизові оболонки під час догляду за хворими тваринами; обробки туш, зняття шкіри і поховання трупів загиблих тварин; земляних робіт при контакті із зараженим спорами сибірки ґрунтом; через приготування і вживання їжі із м’яса, отриманого від хворих тварин, повітряно-пиловим шляхом при інгаляції спор, через укуси комах (ґедзі, мухи, комарі).

Клінічними ознаками сибірки є:

сильний головний біль,

висока температура,

загальне нездужання,

карбункул зі швидким наростанням набряку та свербіж (за ураження шкіри),

сильні колючі болі у грудях,

задуха (у разі легеневої форми),

діарея з домішками крові,

ріжучі болі в животі,

блювота з домішками крові (у разі кишкової форми).

Якщо лікування розпочате вчасно, хворі одужують. У рідкісних випадках перебіг хвороби ускладнюється кишковою, легеневою або септичною формами.

"Основними заходами профілактики сибірки є щорічна вакцинація тварин. Застерігаємо вас не купувати харчові продукти тваринного походження, які не пройшли ветеринарну експертизу та реалізуються на стихійних ринках!" – наголошують у Держпродспоживслужбі.