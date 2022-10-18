Кузін розповів про епідситуацію з мавпячою віспою в Україні

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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18 жовтня 2022

В Україні станом на 18 жовтня зареєстровано 4 випадки мавпячої віспи.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

Наразі у Міністерстві охорони здоров'я ризик розповсюдження хвороби оцінюють як низький.

"Ми маємо 4 випадки в Україні сумарно. Ми не реєстрували протягом останніх двох тижнів якісь випадки. За попередніми даними усі вони не пов'язані між собою, і ми продовжуємо оцінювати ризик поширення як доволі низький", – сказав Кузін.

 Фото: ternavskaia.o / Depositphotos

Головний санлікар України зазначив, що у Європі також зменшується кількість нових випадків хвороби. А усі наявні швидко розслідують епідеміологічні служби. 

Нагадаємо, перший в Україні випадок захворювання на віспу мавп, зареєстрували 15 вересня. Другий та третій випадок зафіксували продовж тижня.

Основними симптомами є висипка у вигляді пухирців та підвищення температури. Може бути головний біль, збільшення лімфатичних вузлів, біль у спині, м'язах, сильна слабкість.

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