Що робити в разі укусу бездомної собаки або хижої тварини: інструкція НСЗУ

Через слину собаки або хижої тварини можна заразитися сказом.
Тому у разу укусі треба негайно звернутися до сімейного лікаря або в травмпункт, нагадують в Національній службі здоров'я України.
Сказ уражає центральну нервову систему, тому за рекомендацією медиків варто пройти курс щеплень.
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Алгоритм дій при укусі тварини:
- ретельно промити рану чистою водою з милом;
- нанести антисептик. Варто закрити рану чи подряпину чистою пов’язкою;
- звернутися по медичну допомогу до найближчого травмпункту, аби рану належним чином обробили і вирішили ваші подальші дії;
- лікар травмпункту огляне пацієнта та при потребі призначить курс вакцини.
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Вона допоможе у 99% випадків, якщо пацієнт звернеться до медичної установи і розпочне курс лікування не пізніше, ніж за 14 днів від моменту інфікування.
Нагадаємо, що випадок сказу зафіксували в Києві у червні через укус безпритульного кота, а у Львові куниця покусала трьох жінок в серпні.
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