Що робити в разі укусу бездомної собаки або хижої тварини: інструкція НСЗУ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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1 жовтня 2022

Через слину собаки або хижої тварини можна заразитися сказом

Тому у разу укусі треба негайно звернутися до сімейного лікаря або в травмпункт, нагадують в Національній службі здоров'я України. 

Сказ уражає центральну нервову систему, тому за рекомендацією медиків варто пройти курс щеплень.

Алгоритм дій при укусі тварини:

  • ретельно промити рану чистою водою з милом;
  • нанести антисептик. Варто закрити рану чи подряпину чистою пов’язкою;
  • звернутися по медичну допомогу до найближчого травмпункту, аби рану належним чином обробили і вирішили ваші подальші дії;
  • лікар травмпункту огляне пацієнта та при потребі призначить курс вакцини. 
 Фото: civic_dm / Depositphotos 

Вона допоможе у 99% випадків, якщо пацієнт звернеться до медичної установи і розпочне курс лікування не пізніше, ніж за 14 днів від моменту інфікування.

Нагадаємо, що випадок сказу зафіксували в Києві у червні через укус безпритульного кота, а у Львові куниця покусала трьох жінок в серпні.

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