Чим поліомієліт загрожує дітям та як запобігти зараженню? Пояснюють в МОЗ

Поліомієліт є дуже небезпечним захворюванням, до якого найбільш вразливі діти до 5 років.
Це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему.
Вірус передається від людини до людини через руки, він може залишатись на іграшках та побутових речах.
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які небезпеки несе поліомієліт для дітей та як захиститись від нього.
Інкубаційний період після зараження може тривати від 4 до 35 днів, після чого може розвинутися поліомієліт.
На сьогодні у світі ефективних ліків проти поліомієліту не існує
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Чим поліомієліт може загрожувати дітям?
При інфікуванні поліомієлітом один із чотирьох хворих впродовж кількох днів після зараження має грипоподібні симптоми: лихоманку, втому, нудоту, біль у горлі та животі, головний біль, слабкість у м'язах.
5 із 1000 хворих на поліомієліт отримують серйозніші симптоми внаслідок ураження спинного мозку: відчуття поколювання в ногах, параліч, або слабкість в кінцівках.
Одним із найстрашніших наслідків для дитини є параліч, що лишається на все життя.
Параліч може вразити ноги, руки, плечі, груди, живіт, обличчя та навіть серце і мозок.
1 з 200 інфікованих вірусом поліомієліту залишається паралізованим на все життя.
Після одужання функції вражених хворобою нервів і м'язів не відновлюються.
До 10% із тих, в кого виник параліч, помирають, коли вірус зупиняє дихальні м'язи.
Однак частина інфікованих взагалі можуть не мати жодних симптомів, але при цьому є носіями вірусу, внаслідок чого інших дітей може паралізувати, або ж навіть призвести до смерті.
Єдиним надійним способом запобігти поліомієліту у дітей є вакцинація.
Шістьох доз вакцин до 14 років достатньо, щоб у дитини сформувався пожиттєвий імунітет до цієї хвороби.
Нагадаємо, раніше у МОЗ розповідали про небезпеки та міфи про поліомієліт, а також коли як від нього вакцинуватись.
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