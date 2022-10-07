Чим поліомієліт загрожує дітям та як запобігти зараженню? Пояснюють в МОЗ

Поліомієліт є дуже небезпечним захворюванням, до якого найбільш вразливі діти до 5 років.

Це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему.

Вірус передається від людини до людини через руки, він може залишатись на іграшках та побутових речах.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які небезпеки несе поліомієліт для дітей та як захиститись від нього.

Інкубаційний період після зараження може тривати від 4 до 35 днів, після чого може розвинутися поліомієліт.

На сьогодні у світі ефективних ліків проти поліомієліту не існує

Чим поліомієліт може загрожувати дітям?

При інфікуванні поліомієлітом один із чотирьох хворих впродовж кількох днів після зараження має грипоподібні симптоми: лихоманку, втому, нудоту, біль у горлі та животі, головний біль, слабкість у м'язах.

5 із 1000 хворих на поліомієліт отримують серйозніші симптоми внаслідок ураження спинного мозку: відчуття поколювання в ногах, параліч, або слабкість в кінцівках.

Одним із найстрашніших наслідків для дитини є параліч, що лишається на все життя.

Параліч може вразити ноги, руки, плечі, груди, живіт, обличчя та навіть серце і мозок.

1 з 200 інфікованих вірусом поліомієліту залишається паралізованим на все життя.

Після одужання функції вражених хворобою нервів і м'язів не відновлюються.

До 10% із тих, в кого виник параліч, помирають, коли вірус зупиняє дихальні м'язи.

Однак частина інфікованих взагалі можуть не мати жодних симптомів, але при цьому є носіями вірусу, внаслідок чого інших дітей може паралізувати, або ж навіть призвести до смерті.

Єдиним надійним способом запобігти поліомієліту у дітей є вакцинація.

Шістьох доз вакцин до 14 років достатньо, щоб у дитини сформувався пожиттєвий імунітет до цієї хвороби.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповідали про небезпеки та міфи про поліомієліт, а також коли як від нього вакцинуватись.