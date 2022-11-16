Як додзвонитися на "103", коли перебої зі зв’язком? Пояснюють у МОЗ

Систематичні обстріли РФ критичної інфраструктури України, серед іншого, призводять до проблем із мобільним зв'язком. Через це в абонентів можуть виникати складнощі навід під час спроб викликати "швидку".

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що робити у таких випадках.

Він запевняє, що оперативно-диспетчерська служба працює без перебоїв і дзвінки на "103" приймаються у всіх регіонах України. У разі відключення електроенергії диспетчерські продовжують працювати завдяки генераторам.

Водночас якщо громадяни не можуть додзвонитись на "103" через перебої зі зв’язком з боку безпосередньо мобільних операторів, то у такому разі українцям радять скористатися:

стаціонарним зв’язком,

регіональними мобільними інтернет-додатками,

екстреним набором на телефоні.

При цьому Ляшко наголошує, що, попри масовану ракетну атаку росіян, лікарні в Україні і, зокрема, система екстреної медичної допомоги продовжують працювати без перебоїв, перейшовши на альтернативне джерело електроенергії.

"Фактично у кожному регіоні заклади охорони здоров’я, як стаціонарні, так і центри екстреної медичної допомоги, вимушені скористатись генераторами, щоб забезпечувати свою роботу після чергової атаки російських терористів.

Це вкотре доводить: маємо бути готові до всього, завжди мати запасний план на випадок аварійних відключень, а в нашому випадку йдеться про генератор у кожному закладі охорони здоров’я", – наголошує глава МОЗ.

У відомстві додали, що всі українські лікарні нині мають резервні джерела живлення, тож у разі аварійних відключень світла у більшості медзакладів генератори спрацьовують автоматично – протягом кількох секунд.

Від початку повномасштабної війни за допомогою міжнародних партнерів українські лікарні отримали понад 400 генераторів. Ще частину медзаклади закупили самостійно або ж за кошти місцевих бюджетів та благодійних організацій.

Крім того, МОЗ зі Світовим банком запустили проєкт із закупівлі 1100 генераторів для лікарень. Ще 170 надасть ВООЗ.