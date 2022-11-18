14 операцій за 6 років життя: в "Охматдиті" повернули до нормального життя хлопчика з вродженою вадою кишківника

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
4381
18 листопада 2022

Лікарі "Охматдиту" розповіли про маленького пацієнта, який половину свого життя провів у лікарні.

Марку – 6 років. Хлопчик на свій вік переніс уже 14 операцій. Він народився з важкою вродженою вадою – тотальною формою хвороби Гіршпрунга, повідомляють у медзакладі.

Кишківник дитини від народження фактично не функціонував – у Марка діагностували вроджену кишкову непрохідність. Вже у перший місяць життя хлопчик пережив дві операції за місцем проживання, а коли йому виповнилося 1,5 місяці – потрапив в "Охматдит" у тяжкому стані.

Та протягом 6 років мультидисциплінарна команда боролася спочатку за життя, а потім за здоров’я Марка. Хлопчик потрапляв у реанімації, відділення новонароджених, відділення гнійної, абдомінальної та ургентної хірургії. Дитину постійно консультували діагности, МРТ- та УЗД-спеціалісти, а також лабораторна служба лікарні.

 6-річний Марк пережив уже 14 операцій

Як розповідає мама хлопчика Наталя, іноді її синові проводили операції двічі на тиждень:

"Були часи, коли Марка вдвічі на тиждень забирали в операційну, він був у жахливому стані, але лікарі продовжували боротьбу за його здоров’я та повноцінне життя".

Як пояснюють лікарі, хлопчику вивели тонкокишкову стому (ілеостома – отвір, який конструюється шляхом виведення кінця або петлі тонкої кишки на поверхню шкіри), адже самостійно ходити в туалет він не міг.

Після цього майже на три роки Марк разом з мамою повернулися додому і навчилися жити зі стомою – хлопчик навіть займався танцями, відвідував садочок та мав щасливе дитинство. При цьому Наталя вірила, закрити стому таки вдасться.

 Марк з мамою Наталею

На черговий плановий огляд родина приїхала в "Охматдит" рік тому. Тоді лікарі вирішили спробувати закрити стому, аби підвищити якість життя хлопчика.

"Першим етапом спеціалісти відділення ургентної хірургії провели видалення повністю патологічно зміненої товстої кишки (тотальна форма хвороби Гіршпрунга) з формуванням резервуару під захистом ілеостоми", – пояснюють медики.

Останню, 14-ту операцію Марк пережив за день до початку повномасштабної війни в Україні.

"23 лютого ми закрили ілеостому, відновивши пасаж по шлунково-кишковому тракту, що дало змогу Марку повернутися до звичайного життя, природно спорожнятися та більше не носити мішечок (калоприймач) на животику", – розповідає хірург відділення ургентної хірургії Роман Жежера.

Читайте також: В Україні стартувала розширена програма перевірки немовлят на орфанні захворювання

 Марку ставили крапельниці у підвалі, коли біля "Охматдиту" лунали вибухи

Мама Марка пригадує, як вони разом із сином були змушені ховатися у підвалі, коли поруч з "Охматдитом" лунали вибухи.

"Ми спускалися до підвалу по 8 разів на день, зрештою майже постійно знаходилися там. Було дуже страшно, що твоя дитина змушена перебувати у підвалі після операції, а не в облаштованій палаті. Пам’ятаю, як медсестри лікарні на колінах ставили крапельниці малому", – пригадує пережите Наталя.

 Марк з мамою

Утім, попри складне лікування вади розвитку і війну, лікарям таки вдалося повернути дитину до звичайного життя без стоми.

"Маленький Марк став найпалкішим шанувальником патріотичних концертів в Охматдиті. Тепер він і сам мріє стати відомим артистом", – розповіли наостанок в "Охматдиті". 

 Усі фото: "Охматдит"

Читайте також: В "Охматдиті" врятували малюка із військово-лікарської сім’ї, який не міг самостійно дихати


Реклама:


 73
Суспільство

Як розпізнати та подолати психологічні травми, які з'явилися під час війни

Катерина Волкова
 9016
Прихисти своїх

"Страх, що жахіття окупації може повернутися, не дає спокою". Історія мешканки Херсона про виживання в місті

Вікторія Ярижко
 7672
Суспільство

Хотіла вберегти психіку, щоб навчати дітей. Історія вчительки з Харкова, яка жила і працювала у метро

Вікторія Андрєєва

Головне на сайті


Суспільство

Як розпізнати та подолати психологічні травми, які з'явилися під час війни

Катерина Волкова
В Африці померла найстарша учениця у світі, якій було 100 років
Як правильно прикріплювати світловідбивачі – пояснюють у Патрульній поліції
Як художники фіксують війну: створили серіал про українське мистецтво в умовах російського вторгнення
В Іспанії вчені знайшли рештки стародавньої черепахи, яка була розміром з автомобіль
Депортовані до РФ українці можуть оформити посвідчення на повернення додому: є два шляхи
Прихисти своїх

"Страх, що жахіття окупації може повернутися, не дає спокою". Історія мешканки Херсона про виживання в місті

Вікторія Ярижко
Суспільство

Хотіла вберегти психіку, щоб навчати дітей. Історія вчительки з Харкова, яка жила і працювала у метро

Вікторія Андрєєва