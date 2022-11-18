14 операцій за 6 років життя: в "Охматдиті" повернули до нормального життя хлопчика з вродженою вадою кишківника

Лікарі "Охматдиту" розповіли про маленького пацієнта, який половину свого життя провів у лікарні.

Марку – 6 років. Хлопчик на свій вік переніс уже 14 операцій. Він народився з важкою вродженою вадою – тотальною формою хвороби Гіршпрунга, повідомляють у медзакладі.

Кишківник дитини від народження фактично не функціонував – у Марка діагностували вроджену кишкову непрохідність. Вже у перший місяць життя хлопчик пережив дві операції за місцем проживання, а коли йому виповнилося 1,5 місяці – потрапив в "Охматдит" у тяжкому стані.

Та протягом 6 років мультидисциплінарна команда боролася спочатку за життя, а потім за здоров’я Марка. Хлопчик потрапляв у реанімації, відділення новонароджених, відділення гнійної, абдомінальної та ургентної хірургії. Дитину постійно консультували діагности, МРТ- та УЗД-спеціалісти, а також лабораторна служба лікарні.

6-річний Марк пережив уже 14 операцій

Як розповідає мама хлопчика Наталя, іноді її синові проводили операції двічі на тиждень:

"Були часи, коли Марка вдвічі на тиждень забирали в операційну, він був у жахливому стані, але лікарі продовжували боротьбу за його здоров’я та повноцінне життя".

Як пояснюють лікарі, хлопчику вивели тонкокишкову стому (ілеостома – отвір, який конструюється шляхом виведення кінця або петлі тонкої кишки на поверхню шкіри), адже самостійно ходити в туалет він не міг.

Після цього майже на три роки Марк разом з мамою повернулися додому і навчилися жити зі стомою – хлопчик навіть займався танцями, відвідував садочок та мав щасливе дитинство. При цьому Наталя вірила, закрити стому таки вдасться.

Марк з мамою Наталею

На черговий плановий огляд родина приїхала в "Охматдит" рік тому. Тоді лікарі вирішили спробувати закрити стому, аби підвищити якість життя хлопчика.

"Першим етапом спеціалісти відділення ургентної хірургії провели видалення повністю патологічно зміненої товстої кишки (тотальна форма хвороби Гіршпрунга) з формуванням резервуару під захистом ілеостоми", – пояснюють медики.

Останню, 14-ту операцію Марк пережив за день до початку повномасштабної війни в Україні.

"23 лютого ми закрили ілеостому, відновивши пасаж по шлунково-кишковому тракту, що дало змогу Марку повернутися до звичайного життя, природно спорожнятися та більше не носити мішечок (калоприймач) на животику", – розповідає хірург відділення ургентної хірургії Роман Жежера.

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Марку ставили крапельниці у підвалі, коли біля "Охматдиту" лунали вибухи

Мама Марка пригадує, як вони разом із сином були змушені ховатися у підвалі, коли поруч з "Охматдитом" лунали вибухи.

"Ми спускалися до підвалу по 8 разів на день, зрештою майже постійно знаходилися там. Було дуже страшно, що твоя дитина змушена перебувати у підвалі після операції, а не в облаштованій палаті. Пам’ятаю, як медсестри лікарні на колінах ставили крапельниці малому", – пригадує пережите Наталя.

Марк з мамою

Утім, попри складне лікування вади розвитку і війну, лікарям таки вдалося повернути дитину до звичайного життя без стоми.

"Маленький Марк став найпалкішим шанувальником патріотичних концертів в Охматдиті. Тепер він і сам мріє стати відомим артистом", – розповіли наостанок в "Охматдиті".