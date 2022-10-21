В Україні стартувала розширена програма перевірки немовлят на орфанні захворювання

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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21 жовтня 2022

В Україні стартувала програма розширеного скринінгу новонароджених на спадкові та вроджені рідкісні захворювання. Їх також називають "орфанними". 

Послуга є безкоштовною і доступна у пологових будинках, повідомила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Соколовська під час брифінгу 21 жовтня.

За її словами, у пологовому будинку проводять забір крові у перші 48-72 години життя немовляти та передають на дослідження до лабораторного центру

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"У разі, якщо виявлено відхилення від нормальних показників, батьків проінформують про загрозу здоров'ю дитини для подальших досліджень чи призначення лікування експертами медико-генетичного центру", – наголошує вона.

 Фото: nenovbrothers/Depositphotos

Послуга є безоплатною та надається в рамках пакету "Медична допомога при пологах" за програмою медичних гарантій.

Раніше новонароджених в Україні перевіряли лише на чотири спадкові хвороби – гіпотиреоз, фенілкетонурія, адреногенітальний синдром, муковісцидоз. Тепер можна зробити безоплатну діагностику на виявлення 21 орфанного захворювання, які піддаються корекції на ранніх стадіях.

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За словами Соколовської, у жовтня 2022 року пілотний проєкт запрацював у 12 регіонах України:

  • у Києві,
  • Київській,
  • Вінницькій,
  • Волинській,
  • Житомирській,
  • Закарпатській,
  • Івано-Франківській,
  • Львівській,
  • Рівненській,
  • Тернопільській,
  • Хмельницькій,
  • Чернівецькій областях.

"Розширення діагностики дозволить своєчасно виявити ризик орфанних захворювань у немовляти і якнайшвидше запобігти їх клінічним проявам та призначити відповідне лікування. Раннє та комплексне обстеження новонароджених для виявлення спадкових та вроджених захворювань врятує багато життів маленьких українців", – підкреслює заступниця керівника Офісу президента.

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Як пояснюють в "Охматдиті", для отримання послуги батькам новонародженого необхідно лише надати письмову згоду на проведення дослідження. Після цього лікар формує пакет документів для відправки в лабораторію.

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