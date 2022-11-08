В "Охматдиті" врятували малюка із військово-лікарської сім’ї, який не міг самостійно дихати

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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8 листопада 2022

Спеціалісти клініки "Охматдит" в Києві провели унікальну операцію та врятували новонародженого Івана. 

Він мав вроджену патологію, через яку не міг самостійно дихати, повідомили у лікарні.

Тато маленького пацієнта – військовий, а мати Вікторія – лікарка. Вона дізналась про вагітність за кілька тижнів від початку повномасштабного вторгнення.

"Вікторія дізналась про те, що носить під серцем первістка, на початку березня. У той час вона брала  участь в чисельних  складних операціях з ампутації кінцівок, працювала і вдень, і вночі без вихідних. Недосипання, тяжка праця та постійний стрес відзначились на перебігу вагітності та дали свої ускладнення", – розповіли у "Охматдиті".

 Фото: "Охматдит"

Дитина народилась на 7 місяці вагітності з вагою трохи менше, ніж 2 кг. Через ваду він не міг самостійно дихати, тому перебував на апараті штучної вентиляції легень. 

Лікарі "Охматдиту" поставили діагноз "вроджена ларингомаляція". Її ще називають вадою "м'якої гортані" через те, що змінюються співвідношення розмірі та фізичних властивостей елементів гортані, і просвіт гортані закривається під час вдоху.

 Хірурги під час операції

"Супраглотопластика – оперативне втручання, яке має змінити форму гортані так, щоб гортань не "захлопувалась" на вдосі та дитина могла вільно самостійно дихати", – пояснив завідувач відділення отоларингології Юрій Молочек.

Завдяки унікальній операції маленький Іван вже дихає вільно самостійно. 

Нагадаємо, що у львівській клініці "Охматдит" лікарі створили для 8-річної пацієнтки із Хмельниччини носик, яка народилася практично без нього.

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