Що робити, якщо ви стали свідком ДТП: алгоритм дій від МОЗ

Через зменшення освітлення вулиць та аварійні відключення світла збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод.

Що робити, якщо ви стали свідком такого випадку, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я.

"Відсутність світла – це не тільки про дискомфорт, це ще й про безпеку", – наголошують у МОЗ.

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Тому перш ніж надавати допомогу постраждалому, переконайтесь у відсутності небезпеки для себе.

Викличте "швидку" за номером 103.

Тоді підійдіть до постраждалого та голосно запитайте: "Ви мене чуєте?".

Якщо він відповість, то перебуває у свідомості, а його дихальні шляхи – прохідні.

Якщо людина у свідомості, то поясніть їй, що допомога вже їде та запитайте, чим можете допомогти в конкретний момент.

Якщо людина втратила свідомість:

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перевірте життєвих показників дихання та наявність критичної кровотечі;

за наявності критичної кровотечі її треба негайно зупинити

якщо відсутнє дихання – розпочніть проведення серцево-легеневої реанімації;

якщо постраждалий без свідомості, але є ознаки життя – надайте стабільне положення та чекайте на прибуття медиків.

Допоки екстрена допомога їде до постраждалого, намагайтесь уникати втрати тепла – за можливості накрийте його термоковдрою.

Інфографіка від МОЗ

Важливо: оглядати і надавати допомогу можна лише в тих випадках, коли ви впевнені у своїх діях.

Якщо стан постраждалого до приїзду стрімко погіршується, повторно подзвоніть до екстрених служб.