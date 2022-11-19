Що робити, якщо ви стали свідком ДТП: алгоритм дій від МОЗ

Через зменшення освітлення вулиць та аварійні відключення світла збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод.
Що робити, якщо ви стали свідком такого випадку, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я.
"Відсутність світла – це не тільки про дискомфорт, це ще й про безпеку", – наголошують у МОЗ.
Тому перш ніж надавати допомогу постраждалому, переконайтесь у відсутності небезпеки для себе.
|Фото: photographee.eu/Depositphotos
Викличте "швидку" за номером 103.
Тоді підійдіть до постраждалого та голосно запитайте: "Ви мене чуєте?".
Якщо він відповість, то перебуває у свідомості, а його дихальні шляхи – прохідні.
Якщо людина у свідомості, то поясніть їй, що допомога вже їде та запитайте, чим можете допомогти в конкретний момент.
Якщо людина втратила свідомість:
- перевірте життєвих показників дихання та наявність критичної кровотечі;
- за наявності критичної кровотечі її треба негайно зупинити
- якщо відсутнє дихання – розпочніть проведення серцево-легеневої реанімації;
- якщо постраждалий без свідомості, але є ознаки життя – надайте стабільне положення та чекайте на прибуття медиків.
Допоки екстрена допомога їде до постраждалого, намагайтесь уникати втрати тепла – за можливості накрийте його термоковдрою.
|Інфографіка від МОЗ
Важливо: оглядати і надавати допомогу можна лише в тих випадках, коли ви впевнені у своїх діях.
Якщо стан постраждалого до приїзду стрімко погіршується, повторно подзвоніть до екстрених служб.
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