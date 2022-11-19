Що робити, якщо ви стали свідком ДТП: алгоритм дій від МОЗ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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19 листопада 2022

Через зменшення освітлення вулиць та аварійні відключення світла збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод.

Що робити, якщо ви стали свідком такого випадку, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я.

"Відсутність світла – це не тільки про дискомфорт, це ще й про безпеку", – наголошують у МОЗ.

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Тому перш ніж надавати допомогу постраждалому, переконайтесь у відсутності небезпеки для себе.

 Фото: photographee.eu/Depositphotos

Викличте "швидку" за номером 103. 

Тоді підійдіть до постраждалого та голосно запитайте: "Ви мене чуєте?".

Якщо він відповість, то перебуває у свідомості, а його дихальні шляхи – прохідні.   

Якщо людина у свідомості, то поясніть їй, що допомога вже їде та запитайте, чим можете допомогти в конкретний момент.

Якщо людина втратила свідомість:

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  • перевірте життєвих показників дихання та наявність критичної кровотечі;
  • за наявності критичної кровотечі її треба негайно зупинити
  • якщо відсутнє дихання – розпочніть проведення серцево-легеневої реанімації;
  • якщо постраждалий без свідомості, але є ознаки життя – надайте стабільне положення та чекайте на прибуття медиків.

Допоки екстрена допомога їде до постраждалого, намагайтесь уникати втрати тепла – за можливості накрийте його термоковдрою.

 Інфографіка від МОЗ

Важливо: оглядати і надавати допомогу можна лише в тих випадках, коли ви впевнені у своїх діях. 

Якщо стан постраждалого до приїзду стрімко погіршується, повторно подзвоніть до екстрених служб.

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