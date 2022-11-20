Виміряти цукор або тиск: які послуги хворі на діабет можуть отримати у сімейного лікаря безкоштовно

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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20 листопада 2022

Своєчасна діагностика та контроль за перебігом цукрового діабету можуть попередити розвиток ускладнень. Тому в Україні до пакету безоплатних на рівні первинної допомоги включено ще дев'ять послуг.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Громадяни, які знаходяться в групі ризику або хворіють на цукровий діабет, можуть отримати безоплатну допомогу за програмою медичних гарантій.

Зокрема, українці, хворі на діабет, можуть безкоштовно:

  • вимірювати рівень цукру в крові;
  • регулярно виміряти артеріальний тиск;
  • оцінити загальний серцево-судинний ризик за шкалою SCORE;
  • виміряти індекс маси тіла;
  • зробити аналіз на загальний холестерин;
  • отримати консультацію щодо здорового способу життя;
  • отримати направлення на інші аналізи та дослідження у вузьких спеціалістів;
  • отримати призначення ліків з програми "Доступні ліки" при діабеті 2 типу.
 Фото: Kruchenkova/Depositphotos

Крім того, зважаючи на стан здоров’я пацієнта, фактори ризику та можливу спадковість, сімейний лікар може виписати пацієнту електронне направлення на проведення досліджень або на консультацію до лікарів-спеціалістів, наприклад, ендокринолога. 

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Також у МОЗ нагадали, що з жовтня 2021 року інсулін увійшов до програми реімбурсації ліків, що спростило доступ пацієнтів із цукровим діабетом до лікування.

Наразі до реєстру ліків включено 72 препарати інсулінів, які які підлягають реімбурсації за Програмою медичних гарантій. При цьому 45 із них – повністю безоплатні.

Ці препарати можна отримати у будь-якій із майже 11-х тисячах аптек по всій країні, незалежно від того, у якому медзакладі і в якому регіоні виписали рецепт.

Детальніше дізнатися про те, як безоплатно отримати інсулін українцям, хворим на цукровий діабет, можна за посиланням.

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