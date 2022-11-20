Як безоплатно отримати інсулін під час війни: роз’яснення НСЗУ

Понад 200 тисячам людей з цукровим діабетом 1 типу держава компенсує повну або часткову вартість інсуліну.
Як отримати препарати під час війни нагадали у Національній службі здоров'я України.
"У програму реімбурсації входять 45 торгових назв препаратів інсуліну.
Отримати препарати можна в будь-якій з 10 802 аптек в України, які мають договір з НСЗУ. Це майже у 8 разів більше, ніж понад рік тому", – зазначили в установі.
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Як отримати інсулін безоплатно
Зверніться до ендокринолога. Лікар складе індивідуальний план лікування, який внесе до електронної системи.
У ньому він зазначає тип інсуліну, дозування тощо. На основі інформації генерується електронний рецепт.
Перший рецепт на інсулін виписує ендокринолог. Наразі в Україні дійсні як паперові, так і електронні рецепти на інсулін.
Другий і подальші рецепти може виписати терапевт на основі плану лікування від ендокринолога.
У НСЗУ нагадують, що під час дії воєнного стану, рецепт на інсулін може виписати будь-який сімейний лікар: не обов’язково той, з яким укладена декларація.
Якщо ж сімейний лікар продовжує працювати і має доступ до електронної системи, він може виписати пацієнту електронний рецепт на препарат і передати номер телефоном. Хворий зі свого боку зможе передати номер рецепта рідним чи близьким, аби ті придбали ліки.
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Важливо! На час воєнного стану в рецепті лікар може вказати не торгову назву, а тип інсуліну за класифікацією:
- інсулін людський генно-інженерний: короткої або середньої дії;
- аналог інсуліну ультракороткої дії;
- аналог інсуліну тривалої дії;
- комбіновані інсуліни (людський генно-інженерний 30/70, аналоговий інсулін 30/70).
З електронним чи паперовим рецептом потрібно звернутися в аптеку, яка має договір з НСЗУ на відпуск інсулінів. Такі заклади помарковані наліпками "Доступні ліки. + Інсуліни".
За потреби в НСЗУ можуть підказати найближчу аптеку. Для того зверніться до контакт-центру за номером 16-77.
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