Як людям з цукровим діабетом зберегти здоров’я під час війни

Ксенія Замолотова лікарка-ендокринологиня та експертка інформаційної кампанії "Мисливці за діабетом"
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20 квітня 2022

Безперечно, війна в Україні спричинила катастрофу на усіх рівнях.

Подвійний удар переживають люди з цукровим діабетом, оскільки потребують безперервної терапії, доступу до ліків та медичної допомоги на різних рівнях.

Про що варто пам’ятати людям із цукровим діабетом 1 та 2 типів, аби зберегти власне здоров’я?

Контролюйте свій рівень цукру

Вимірюйте цукор у крові щодня, найкраще – 4 рази на день. Якщо у вас обмежена кількість тест-смужок – хоча б 1 раз на день.

Якщо можливості міряти цукор немає, орієнтуйтеся на власне самопочуття та пам’ятайте симптоми гіпо- і гіперглікемії.

Уникайте стресів

Людям з цукровим діабетом варто віднестися до цього пункту серйозно. Постійна тривога і стрес підвищує рівень глюкози в крові й артеріального тиску, а також призводить тимчасової інсулінорезистентності.

Найефективніша боротьба зі стресом – це фізичні навантаження та контроль свого психо-емоційного стану. Деякі пацієнти потребують коригування дози інсуліну. У такому разі варто звернутися до свого лікаря.  

Намагайтеся дотримуватися режиму дня та здорового харчування

Не нехтуйте сном та відпочинком. Пийте достатню кількість води та не пропускайте прийомів їжі.

Обирайте продукти з високою поживною цінністю та дотримуйтеся принципу "здорової тарілки". Обов’язково звертайте увагу на кількість вуглеводів, яку ви споживаєте.

Уникайте продуктів, які різко підвищують цукор в крові:

  • овочів: з високим вмістом крохмалю (картоплю, кукурудзу) та високим глікемічним індексом (варений буряк, морква);
  • фруктів: банани, виноград, груші;
  • хлібобулочних виробів: білий хліб, булки, крекери;
  • сухофруктів: фініки, родзинки, цукати тощо;
  • солодких газованих напоїв.

Не бійтеся заміняти інсуліни

Під час воєнних дій доступ до деяких інсулінів може бути обмежений. Якщо трапляється ситуація, коли потрібного препарату немає, потрібно колоти той, який є в наявності. Навіть кілька годин перерваної інсулінотерапії може призвести до діабетичного кетоацидозу.

Медичні експерти з Diabetes Disaster Response Coalition розробили інструкцію із заміни інсулінів у надзвичайних ситуаціях, яку наша команда переклала і адаптувала українською.

Насамперед, вона призначена для медичних працівників. Пацієнти можуть її використовувати лише в екстреній ситуації, якщо не мають можливості отримати консультацію у свого лікаря або будь-якого іншого ендокринолога.

Як заміняти інсуліни?

Заміна відбувається за таким принципом: аналогові інсуліни на аналогові, людські (генно-інженерні) – на людські або аналогові однакової тривалості дії. Під час переходу на інший інсулін рекомендується зменшити дозу на 20%, щоб уникнути гіпоглікемії.

Нижче ви можете побачити види інсулінів різної тривалості дії і перелік торгових марок, які до них відносяться.

Важливо наголосити, що пацієнти можуть заміняти тільки ті інсуліни, які розташовані в одній колонці (однакової тривалості дії). Комбінувати інсуліни у різних колонках і підбирати до них дози можуть тільки лікарі.

Інсуліни швидкої дії слід вводити не більше, ніж за 15 хвилин до початку їжі, а звичайний інсулін – за 30 хвилин до початку їжі. Якщо ви не маєте можливості поїсти – інсулін колоти не варто.

 

Інсуліни середньої дії можна замінити іншим інсуліном середньої дії або аналогом інсуліну тривалої дії зі зниженням дози на 20%.

Виключенням є інсулін Тресіба® / Tresiba® (80 одиниць або менше). Його  можна замінити лише на інший аналоговий інсулін тривалої дії зі зниженням дози на 20%. Якщо ви колете Тресіба®/ Tresiba® (більше 80 одиниць), то інший інсулін тривалої дії необхідно розділити на дві рівні дози, що вводяться з інтервалом у 12 годин.

 

У комбінованих інсулінах пацієнт може заміняти звичайний інсулін та інсуліни швидкої дії на інший попередньо змішаний інсулін, знижуючи дозу на 20%.

Перед ін’єкцією інсуліну переконайтеся, що голка справна і пропускає інсулін. Наприклад, випустіть 1-2 одиниці інсуліну в повітря.

У разі використання інсулінових шприців, а не шприц-ручки, звертайте увагу скільки Unitiv (U) вказано на шприці.

  • Якщо U-40 , то дозу яку ви плануєте ввести потрібно поділити на 2,5. Наприклад: 10 од – це 10:2,5= 4. Тоді вводимо 4 одиниць інсуліну.
  • Якщо U-100, то дивимось, скільки поділок до першої позначки 10. Якщо 5 поділок: 1 поділка = 2 од інсуліну, якщо 10 поділок: 1 поділка = 1 од інсуліну.
 

 

Як заміняти цукрознижуючі препарати?

Цукрознижуючих препаратів також може не вистачати. Якщо в аптеці немає ліків, які ви зазвичай приймаєте, варто обирати замінники із потрібною діючою речовиною. При цьому обов’язково перевіряйте і порівнюйте дози препарату.

Пам’ятайте, будь-яка заміна препаратів та дозування залежить від ваших індивідуальних показників. Щоб отримати рецепт потрібних препаратів та проконсультуватися щодо заміни інсулінів та коригування дози, зверніться до лікаря-ендокринолога або сімейного лікаря.

Ксенія Замолотова, лікарка-ендокринологиня та експертка інформаційної кампанії "Мисливці за діабетом", спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

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