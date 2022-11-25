В Україні збирають "медичний мільярд" на операції пораненим з травмованими кінцівками

Яна Осадча журналіст
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25 листопада 2022

В Україні стартував збір коштів на проведення 15 тисяч операцій людям з травмами кінцівок

Про це повідомляють у міжнародному благодійному фонді "Здоров’я українського народу".

Метою програми є забезпечення українських лікарень всім необхідним для проведення операцій на кінцівках завдяки кампанії по збору "першого медичного мільярда".

"За даними експертів війна, яка триває, є війною травмованих кінцівок. Основним засобом ведення бою є артилерійські, ракетні та мінометні обстріли і як результат – тисячі поранених з вогнепальними та мінно-вибуховими травмами рук та ніг. Через війну Україну може чекати десятки тисяч людей з інвалідністю, серед яких як цивільні, так і військові", – кажуть у фонді.

 Фото: Bombaert/Depositphotos

Для реалізації програми вже сформована експертна рада, куди увійшли понад 60 лікарів-ортопедів та реабілітологів з більшості регіонів України.

"Сьогодні вся країна донатить на дрони. Але кожного дня з фронту та атакованих міст до лікарень поступають сотні поранених. Понад 70% травм – це травми кінцівок! Якщо не врятувати руки й ноги наших бійців та цивільних  зараз, держава та суспільство отримає десятки тисяч людей з інвалідністю, – розповідає Сергій Сошинський – ініціатор програми #ВрятуйКінцівку, президент МБФ "Здоров’я українського народу".

 Середня вартість лікування кінцівки, за умови її збереження, становить 60 – 70 тис. грн.

Фонд закликає українців взяти участь у зборі "першого медичного мільярда", який направлять на операції пораненим.

Підтримати програму можна за посиланням.

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