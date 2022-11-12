Втратив руку, схуд на 30 кг: історія прикордонника з "Азовсталі", який вийшов з полону

Тисячі захисників Маріуполя досі перебувають у полоні. Водночас Україні вдалося повернути додому кілька сотень бійців, зокрема оборонців "Азовсталі".

Один із них – прикордонник Сергій, розповідають у Державній прикордонній службі України.

Чоловік захищав Маріуполь у складі Донецького прикордонного загону: пройшов "Азовсталь" і полон.

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У російському полоні Сергій схуд на 30 кілограмів, а під час оборони Маріуполя втратив руку – але не силу духу.

"Відчуваю, що можу ще служити. Та й в душі відчуття незавершеної справи присутнє", – каже чоловік після повернення додому.

Історію Сергія розповіли на Facebook-сторінці ДПСУ.

Сергій захищав Маріуполь у складі Донецького прикордонного загону. Фото: ДПСУ

У березні захисник Маріуполя Сергій разом з побратимами з Донецького прикордонного загону потрапив під артобстріл.

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Тоді боєць втратив руку, зір, отримав травми живота та ноги.

Сергія евакуювали на Азовсталь, де йому ампутували ліву руку. У підземеллі він пробув близько двох місяців.

Внаслідок артобстрілу боєць втратив руку, зір, отримав травми живота та ноги

Сергій пригадує: не бачив, у яких умовах перебуває, але відчував у роті пил, що скрипів на зубах.

"І в цих умовах лікарі були змушені проводити операції, зашивати поранених", – каже прикордонник.

Навіть попри постійні бомбардування та брак медикаментів, захисники Маріуполя не хотіли здаватися в полон ворогу, але у травні отримали наказ виходити.

"Почалося запаморочення, бо під землею не було свіжого повітря. Далі нас повезли в Оленівку, де я пробув 10 днів", – згадує Сергій.

"Ставлення до нас було, як до худоби", – згадує Сергій

У колонії в Оленівці росіяни утримують сотні українців. Прикордонник розповів про умови перебування там:

"Ставлення до нас було, як до худоби. Гаряча їжа була реально гарячою. І на те, щоб її з’їсти, давали 30 секунд. З'їв дві ложки, встав і пішов.

Туалет – один раз на добу. Ніхто не переймався твоїми потребами й станом", – згадує захисник.

Сергія повернули додому під час обміну 29 червня

Сергія та ще 143 полонених повернули додому під час масштабного обміну 29 червня. Серед звільнених захисників були 17 прикордонників.

"На щастя, лікарям вдалося частково відновити зір.

Наразі воїн з дружиною та молодшим сином проживає у Львові, де отримав службове житло, проходить реабілітацію та очікує на протезування руки", – кажуть у ДПСУ.

Нині воїн живе у Львові з дружиною та молодшим сином, але хоче повернутися до служби

Нагадаємо, 29 червня з полону вийшли 144 військових, серед яких було 95 захисників "Азовсталі".

А 21 вересня Україна повернула з російського полону 215 захисників Маріуполя, зокрема командирів "Азову".

Також додому повернулася парамедикиня "Пташка" з "Азовсталі", фотограф Дмитро Козацький ("Орест"), азовець Фрост, поранений морпіх Михайло Діанов, медикиня Мар'яна Мамонова, яка народила доньку.