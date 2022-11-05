Національний інститут раку зможе укласти договір з НСЗУ: що це означає для пацієнтів і медиків

Національний інститут раку (НІР) буде реорганізований у державне некомерційне підприємство.

Це надасть закладу можливість укладати договори за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Тобто, НІР буде отримувати державне фінансування на кожного пацієнта, якому надають відповідні послуги.

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Про те, що означають ці зміни для пацієнтів і співробітників інституту раку, "Українській правді. Життя" розповів головний лікар НІРу Андрій Безносенко.

НІР буде отримувати державне фінансування на кожного пацієнта, якому надають відповідні послуги

За його словами, такого перетворення у інституті чекали три роки. Андрій Безносенко сподівається, що це переведе заклад на новий рівень.

"Перехід у державне некомерційне підприємство це – наступний крок, який зробить інститут для інтеграції в єдиний медичний простір, в якому вже перебувають міські та обласні онкоцентри", – каже головний лікар.

Безносенко говорить, що бюджети міських і обласних онкологічних центрів, які уклали контракти з НСЗУ, зросли на 200-250%. Пацієнти змогли отримати набагато більше безкоштовних ліків і витратних матеріалів за кошти держави, а у лікарів і медсестер збільшилася заробітна плата.

Тепер до них приєднається і Національний інститут раку, який був єдиним закладом серед всіх онкоцентрів країни, де не працювала Програма медичних гарантій.

Окрім того, реорганізація передбачає автономність закладу.

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"Не треба буде щодня зв’язуватися з МОЗ, щоб вирішувати питання працевлаштування, звільнення, штату, структури, стратегії розвитку що. У нас є велике сподівання на Наглядову раду, яка буде виконувати спостережну і контролюючу функцію за інститутом", – говорить Андрій Безносенко.

Щодо того, як вплине реорганізація на так звану корупційну складову, головний лікар каже, що "системної корупції в інституті раку немає".

"Сподіваюсь, зміни в установчих документах не призведуть до її появи", – говорить він.

Не вплине зміна статусу закладу і наукову роботу, яка проводиться у НІР. НСЗУ буде оплачувати лише лікування пацієнтів, а наукова діяльність буде фінансуватися за іншою програмою.

Андрій Безносенко каже, що єдиний недолік нового статусу НІРу у тому, що співробітникам треба буде до нього звикати і змінюватися.

"Треба буде боротися за пацієнтів, покращувати сервіси медичної допомоги, бо конкуренція серед державних, комунальних і приватних онкоклінік дуже висока. І такий перехід дозволить нам бути більш динамічнішими, гнучкішими і мобільнішими", – каже Андрій Безносенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, які послуги безкоштовно можуть отримати онкопацієнти за Програмою медичних гарантій.