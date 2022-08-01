Як пройти безоплатне хімієтерапевтичне лікування з онкологією? Відповідь МОЗ

В Україні за програмою медичних гарантій покриваються найважливіші види лікування пацієнтів з онкологією.
Щоб отримання лікування безоплатно, потрібне направлення від лікуючого лікаря або документ про переведення з іншого медзакладу, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Якщо у пацієнта є встановлений діагноз, до свого лікуючого лікаря він звертається без направлення.
До безоплатного лікування входить хімієтерапевтичне лікування та супровід в амбулаторних або стаціонарних умовах.
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Для цього передбачено пакет послуг для дітей та дорослих:
- лабораторні та інструментальні дослідження: МРТ, КТ, УЗД, рентген-дослідження, ендоскопічні дослідження, сцинтиграфія;
- забезпечення необхідними ліками;
- інтенсивну терапію, киснева підтримка, знеболення на всіх етапах;
- реабілітації під час лікування;
- харчування в стаціонарних умовах та інше.
Повний перелік послуг можна знайти за посиланням.
"Пацієнт отримує хімієтерапевтичне лікування безоплатно незалежно від того, буде воно проведене в амбулаторних чи в стаціонарних умовах.
Медзаклади мають забезпечити пацієнту всі медичні вироби, витратні матеріали та лікарські засоби, необхідні для надання послуг", – йдеться в повідомленні МОЗу
Також пацієнти мають право обирати медичний закладе незалежно від місця реєстрації.
Знайти потрібний заклад для лікування можна, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ (16-77).
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