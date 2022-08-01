Як пройти безоплатне хімієтерапевтичне лікування з онкологією? Відповідь МОЗ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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1 серпня 2022

В Україні за програмою медичних гарантій покриваються найважливіші види лікування пацієнтів з онкологією.

Щоб отримання лікування безоплатно, потрібне направлення від лікуючого лікаря або документ про переведення з іншого медзакладу, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Якщо у пацієнта є встановлений діагноз, до свого лікуючого лікаря він звертається без направлення. 

До безоплатного лікування входить хімієтерапевтичне  лікування та супровід в амбулаторних або стаціонарних умовах.

Фото: AndreyPopov/Depositphotos

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Для цього передбачено пакет послуг для дітей та дорослих:

  • лабораторні та інструментальні дослідження: МРТ, КТ, УЗД, рентген-дослідження, ендоскопічні дослідження, сцинтиграфія;
  • забезпечення необхідними ліками;
  • інтенсивну терапію, киснева підтримка, знеболення на всіх етапах;
  • реабілітації під час лікування;
  • харчування в стаціонарних умовах та інше.

Повний перелік послуг можна знайти за посиланням.

"Пацієнт отримує хімієтерапевтичне лікування безоплатно незалежно від того, буде воно проведене в амбулаторних чи в стаціонарних умовах.

Медзаклади мають забезпечити пацієнту всі медичні вироби, витратні матеріали та лікарські засоби, необхідні для надання послуг", – йдеться в повідомленні МОЗу

Також пацієнти мають право обирати медичний закладе незалежно від місця реєстрації.

Знайти потрібний заклад для лікування можна, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ (16-77).

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