З початку війни росіяни пошкодили понад тисячу українських лікарень – МОЗ

Яна Осадча журналіст
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6 листопада 2022

За 8 місяців війни російські окупанти пошкодили 1100 медичних закладів. 144 – зруйновані вщент.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Найбільше медичних об’єктів постраждало на Харківщині – 249. На Донеччині зруйновано і пошкоджено 210 лікарень.

У Миколаївській області – 148. У Київській – 121, зокрема, 41 – у столиці.

 За 8 місяців війни російські окупанти пошкодили 1100 медичних закладів

95 обʼєктів медзакладів наразі повністю відновлені, а 204 – частково.

"Відновлення зруйнованих медзакладів попередньо оцінюється у понад 38 мільярдів гривень", – кажуть у МОЗ.

Нагадаємо, збитки України від повномасштабної війни становили понад 127 млрд доларів. На найбільшу суму пошкоджено житлового фонду – 39.7% На другому місці за обсягом збитків сфера інфраструктури – 27.7%. Збитки, завдані освітній інфраструктурі України, оцінюються у 6,95 млрд дол.

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