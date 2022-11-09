Померла у приймальному відділенні: на Сумщині судитимуть медиків, які відмовилися госпіталізувати літню жінку

На Сумщині двоє лікарів відмовилися госпіталізувати 78-річну жінку у критичному стані, що призвело до смерті пацієнтки.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

19 квітня 2020 року "швидка" доставила жінку у Сумський медичний клінічний центр інфекційних хвороб з підозрою на пневмонію.

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"Пацієнтку оглянула лікар-інфекціоніст, яка також провела експрес-тест на COVID-19. Лікар виключила інфекційне захворювання, після чого виписала направлення для подальшої госпіталізації хворої, оскільки рівень цукру в крові пацієнтки був критично високим", – кажуть у поліції.

Однак лікар-терапевт не впустив медиків з хворою у приймальне відділення та в грубій формі став вимагати від колег везти хвору в інше відділення і заявив, що не довіряє результатам тесту на коронавірусну хворобу.

Медики "швидкої" повезли жінку в обласну лікарню, про що попередньо повідомили персонал та розповіли про критичний стан пацієнтки.

Однак двері до приймального відділення були зачинені, а через 10 хвилин вийшов лікар-анестезіолог, який також відмовився госпіталізувати стареньку, посилаючись на карантинні обмеження.

Пацієнтку перемістили у приймальне відділення, де вона померла, а лікарі "швидкої" викликали поліцію. З’ясувалося, що смерть пацієнтки настала внаслідок ускладнень, зумовлених запальним процесом в нирках на фоні цукрового діабету.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом неналежного виконання медиками своїх професійних обов’язків, що спричинило смерть хворої (ч. 1 ст. 140 КК України), провела розслідування та направила обвинувальний акт до суду.

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Лікаря-терапевта та лікаря-анестезіолога, які відмовились госпіталізувати літню жінку у критичному стані, судитимуть.

Нагадаємо, у Києві судитимуть акушера-гінеколога, якого звинувачують у смерті новонародженої дитини.