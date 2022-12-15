Що робити, якщо у вас виявили ВІЛ – пояснюють у ЦГЗ

Почути про позитивний результат тесту на ВІЛ – нелегко.

Однак треба опанувати себе і дізнатися про подальший план дій, кажуть у Центрі громадського здоров’я.

Ще кілька десятиліть тому мати вірус імунодефіциту людини в організмі могло означати бути приреченим до повільної смерті. Сьогодні медицина просунулася далеко вперед – вірус можна контролювати за допомогою однієї однієї або кількох таблеток на день.

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Наступні кроки допоможуть навчитися жити з діагнозом:

💊 Якщо вам потрібен час усвідомити новину, вийдіть на кілька хвилин з кабінету лікаря, прогуляйтеся на свіжому повітрі та подихайте. Потім поверніться назад і поспілкуйтеся з лікарем, спитайте його про все, що вас цікавить. Пам’ятайте, що дурних питань не буває.

💊 Отримуйте інформацію про ВІЛ-інфекцію з офіційних джерел. Знання допоможуть зрозуміти, що з вами відбувається, як допомогти собі і заспокоює.

💊 Лікар розповість вам про те, яке лікування ВІЛ існує, як воно працює та як його отримати. Антиретровірусна терапія в Україні безоплатна. Її можна отримати в СНІД-Центрі або на АРТ-сайті після консультації з лікарем. Більше про лікування ВІЛ можна дізнавайтеся тут.

💊 Щоб підтвердити діагноз, необхідна додаткова діагностика. Вам треба буде пройти ПЛР-тест, щоб підтвердити наявність вірусу в крові.

💊 Не дочікуючись результатів ПЛР-тесту, лікар призначить вам лікування. Існують різні схеми прийому антиретровірусної терапії, які призначаються залежно від розвитку захворювання.

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💊 Антиретровірусні ліки необхідно приймати щодня в один і той же час протягом усього життя. Це дозволить вам контролювати рівень вірусного навантаження в організмі і не давати вірусу поширюватися.

💊 Для тих, хто змінює або змінив місце проживання, Центр громадського здоров’я розробив платформу та чат-бот у Telegram. Ці ресурси допоможуть людям, які живуть з ВІЛ, знайти антиретровірусну терапію там, де вони зараз – в Україні або за кордоном.

💊 Лікар запропонує вам запросити вашого статевого партнера або партнерку пройти індексне тестування на ВІЛ. Оскільки у вас виявлено ВІЛ, існує ймовірність того, що ваш партнер також інфікований.

💊 Через кілька місяців регулярного прийому препаратів, ви досягнете невизначуваного рівня вірусного навантаження. Це означає, що вірусу в вашій крові настільки мало, що тест-система не може його визначити. Також це означає, що ви не можете передавати ВІЛ статевим шляхом.

"Живіть життя, насолоджуйтеся кожним днем і не забувайте приймати антиретровірусну терапію! Все буде добре", – кажуть у ЦГЗ.

Дізнатися більше про ВІЛ та його лікування під час війни можна також ознайомившись зі спецпроєктом "УП. Життя" "Знай про ВІЛ".