Не бачив 30 років: у Польщі українському паралімпійцю повернули зір

Польські медики повернули зір дзюдоїсту-паралімпійцю, який не бачив 30 років після аварії.

Про вдалу операцію повідомили у Сілезькому медичному університеті в Катовіце.

Тривалий час 55-річний Сергій бачив лише світло і рух, але не бачив дружину і дітей. Проте навіть втрата зору не вплинула на його захоплення спортом. Двічі здобував медалі з дзюдо на Паралімпіаді в Сіднеї та Пекіні.

Через повномасштабне вторгнення Сергій з дружиною виїхав до Польщі.

Сергій з професором. Фото: Сілезький медичний університет

У спеціалізованому офтальмологічному відділенні Окружної залізничної лікарні в Катовіце йому поставили діагноз та внесли до черги на операцію.

"До пацієнта повернувся зір у перший день після процедури", – розповідає професор Едвард Віленгал.

Як відбувалась операція

Як додає лікар, це був один з найзворушливіших моментів у його професійній кар'єрі.

"Ніколи не забуду, як він дивився дружині в очі. Я не забуду вираз щастя в здорових очах. Це був особливий момент. Пацієнт тепер зможе жити повноцінно", – пояснює професор.

Тепер Сергій заявив, що починає нове життя.