Львівські хірурги зробили шосту операцію на мозку 10-річному хлопчику, від якого відмовилися німецькі лікарі

Львівські медики прооперували 10-річного хлопчика з Харкова, який пережив 5 хірургічних втручань.

У Микити з Харкова – анапластична епендимома. Це – агресивне злоякісне новоутворення, яке швидко росте, мігрує та щоразу з’являється у різних місцях, повідомляють у Першому хірургічному об’єднанні Львова.

Дитина захворіла у 5 років. Одного разу після виступу на святі у садочку Микита почав похитуватися, а у очах у нього подвоїлося.

За цей час хлопчик пережив 5 надскладних операцій на мозку, 16 блоків агресивної хіміотерапії, але три місяці тому хвороба знову повернулася. Рецедив стався у Німеччині, куди родина переїхала, тікаючи від обстрілів Харкова.

Львівські медики прооперували 10-річного хлопчика з Харкова

Німецькі лікарі визнали пухлину неоперабельною, оскільки вона була розташована біля стовбура головного мозку із ділянками та центрами відповідальними за дихання, серцебиття та ковтання.

Окрім того, анатомія головного мозку дитини після стількох операцій сильно змінена, тому оперувати було дуже ризиковано.

Доктора знайшли у Львові, ним виявився Михайло Ловга

Однак батьки Микити не здалися і почали шукати лікаря, який візьметься за операцію. Доктора знайшли у Львові, ним виявився Михайло Ловга, керівник Центру нейрохірургії Лікарні Святого Миколая, який раніше уже оперував хлопчика.

"Так, команда нейрохірургів взялася планувати одне із найскладніших втручань у своїй практиці. Перед спеціалістами стояло надважке завдання: прибрати пухлину, не зачепивши ділянки, які відповідають за дихання, серцебиття та ковтання", – кажуть у лікарні.

Операція пройшла успішно. Наразі Микита продовжує курс хіміотерапії.

Дитина дуже хоче одужати і ходити до школи, а його батьки запросили львівських медиків в гості у Харків після перемоги.

Нагадаємо, в "Охматдиті" повернули до нормального життя хлопчика з вродженою вадою кишківника, який перніс 14 операцій за 6 років життя.